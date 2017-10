KRÁTCE: Sbírka pro útulky stále pokračuje

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Sbírka pro útulky stále pokračuje



Zlosyň – Až do konce října letošního roku pokračuje sbírka pro všechny psí útulky. Blíží se zima a ta může být v útulku mnohdy dost krutá. Na sběrné místo Zlosyň číslo popisné 23 je možné donést pro zdejší pejsky starší deky, povlečení, ručníky, vodítka, zvířecí granule a další užitečné věci, které by mohly útulkům pro opuštěná zvířátka pomoci. Po ukončení sbírky bude výtěžek odvezen do útulku Bouchalka, který se nachází v Buštěhradě na Kladensku a rozdělen mezi další potřebná zařízení tohoto typu.

Hostem je režisér Adamec



Region – Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po šestnácté hodině režisér Jiří Adamec. Celou hodinu mohou posluchači rozhodovat o tom, kdo je bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Pavlem Kučerou jim Jiří Adamec nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se mohou i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu je možné naladit na frekvenci 100,7 FM.

Oprava si vyžádá uzavírky



Neratovice – Z důvodu velkoplošného frézování komunikace v neratovické ulici Byškovická dojde na jeden den, a to v pondělí 30. října, k uzavírce od křižovatky s ulicí Vojtěšská po křižovatku s ulicí U Závor. V tomto stejném úseku ulice Byškovické dojde následně k uzavírce v termínu od pondělí 6. listopadu do neděle 12. listopadu z důvodu pokládky nové živičné vozovky. Podle sdělení Správy a údržby silnic Středočeského kraje jsou prozatím termíny jen předběžné a ještě budou místním obyvatelům upřesněny.

Potřetí se poperou v ringu



Mělník – Třetí ročník galavečera bojových sportů se připravuje už v těchto dnech. Nejlepší boxeři a thaiboxeři z Mělnicka se představí v sobotu 4. listopadu v podvečer mezi šestnácti provazy přímo na pódiu Masarykova kulturního domu. Na galavečeru diváci uvidí borce ze všech tří mělnických oddílů, za SK BOX Mělník Kryštofa Marounka, za SK Boxing Mělník Rudolfa Kraje a Muay Thai Sokol Mělník. Přestávky vyplní ukázky dalších bojových sportů. Lístky jsou už nyní v prodeji v kulturním domě.