KRÁTCE: Sportovci dostanou dotace

Mělnicko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Sportovci dostanou dotace

Mělník – Zastupitelstvo města Mělníka na svém zasedání schválilo účelové dotace zdejším sportovním organizacím na opravu a údržbu jejich sportovišť. Místní Sokol dostane jeden milion korun na výměnu dřevěné podlahy v Tyršově domě. EMĚ Mělník získalo 400 tisíc korun na nové zázemí pro volejbalisty. Pro mělnické fotbalisty z FC bylo vyčleněno 140 tisíc korun na údržbu hracích ploch sportovního areálu Na Podolí. Nejméně náleží FK Pšovce na opravy a vybavení areálu za 138 tisíc korun.

Doktorka radí s hubnutím

Region – Každý čtvrtek po jedenácté hodině nabízí Český rozhlas Region rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě probere doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem takzvaný jo-jo efekt. Posluchači se dozví, co může jo-jo efekt poškodit kromě jejich hmotnosti, jaké jsou jeho druhy nebo čím je možné jo-jo efekt odstartovat. Hubněte zdravě je možné naladit už dnes dopoledne na frekvenci 100,7 FM.

Dýňování bude v myslivně

Nedomice – Dýňové odpoledne v nedomské myslivně pořádá spolek Copánek v neděli 8. října. Připraveny jsou dílničky pro děti, výstava zeleniny, občerstvení i burčák. Od 10 do 12 hodin proběhne registrace dýní, od 13 do 15 hodnocení dýní a následuje vyhlášení vítězů kategorií největší dýně, nejkrásnější dýně a MISS sympatie.

Startuje burza oblečení

Tišice – Burzu dětského oblečení, obutí, sportovních potřeb a hraček pořádá už tento pátek a sobotu spolek Tišické Klubko. Akce proběhne v tělocvičně místní základní školy. Připravte si seznam věcí s popisem a cenou. Nevyzvednuté věci budou odvezeny charitě. Příjem věcí proběhne v pátek od 16 do 19 hodin, prodej pak v sobotu od 9 do 12 hodin a výdej ihned poté od 13 do 14 hodin.

Beseda představí kmen, kde se ženy nemyjí

Mělník – Jedinečná fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani napříč tajemnou Namibií je připravena v pondělí 9. října divadelním sále Masarykova kulturního domu. Akce začíná v 18 hodin a celá projekce je protkána spoustou veselých příběhů.

Na dvě hodiny se divák přenese do červené písečné pouště, k nebezpečnému Pobřeží koster a to v doprovodu divokých afrických zvířat. Nahlédne do soukromí domorodého kmene Himba, kde se ženy celý život nemyjí a své tělo natírají voňavou červenou hlinkou rozetřenou s tukem. Uvidí také Pobřeží koster, kde ztroskotalo na šest set lodí.

„I my jsme se nejednou ocitli ve svízelné situaci a pochopili jsme útrapy trosečníků. Na ztroskotanou posádku totiž dříve čekala jistá smrt, neboť dál do vnitrozemí není nic než trýznivé sucho, spalující slunce a vyprahlá poušť,“ popisují autoři.