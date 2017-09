KRÁTCE: Ulice mají nové parkování

Mělnicko - Co se děje na Mělnicku? Přečtěte si přehled krátkých zpráv!

Infocentrum má nové mapy

Kralupy – Zdejší infocentrum nabízí novou službu. Pro cyklisty a turisty je ve stánku připravena úplně nová cyklomapa, která zahrnuje oblast Prahy a středních Čech.

Vlaky nepojedou až do října

Kralupy – Železniční výluka na trati Kladno-Dubí a Kralupy potrvá až do úterý 10. října. České dráhy proto po celou dobu zajistí pro cestující na všech linkách z Kladna do Kralup a zpátky náhradní autobusovou dopravu podle výlukového jízdního řádu, který je zveřejněn na webových stránkách města. Vlaky v úseku Kladno až Kladno-Dubí pojedou souběžně s autobusy bez omezení a od 11. září pojedou vlaky bez omezení i v úseku Kladno-Dubí až Brandýsek, ve stanici Brandýsek nebude návaznost mezi vlaky a náhradní dopravou, tyto vlaky však nejsou v jízdním řádu uvedeny.

Ulice mají nové parkování

Neratovice – V tomto týdnu budou zahájeny práce ve zdejší Masarykově ulici. Ve vnitrobloku obytných domů tak vzniknou nová parkovací stání nejen pro zdejší rezidenty. Mezitím se ale už téměř tři týdny opravuje veřejné osvětlení v Mlékojedech v oblasti, kde se říká Kolonka. Tyto práce by měly být dokončeny zhruba na začátku listopadu.

Záhony se do Mostní vrátí

Kralupy – Na jaře poprvé v historii města lemovaly květinové záhony Mostní ulici, dnes je na ni ovšem už smutný pohled. Za tři čtvrtě roku pásy pestrých květin ale opět pokvetou. Potvrdil to vedoucí odboru životního prostředí Jan Kobera. „Loňské výsadby pokvetou samozřejmě i na jaře roku 2018. Na toto oživení zelených ploch byly velmi kladné odezvy, budou dokonce výrazně navýšeny,“ slibuje. Prostředí u frekventované silnice je pro rostliny náročné, při standardních podmínkách by však měly být zachovány. Trvanlivost výsadeb je nejméně pět let, kromě tulipánových odrůd, u nichž jde o dva roky.