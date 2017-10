KRÁTCE: V Kadlíně nepoteče voda

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

V Kadlíně nepoteče voda



Kadlín – Kadlín bude bez pitné vody ve středu 11. října od 8.30 do 14 hodin. Příčinou odstávky jsou plánované opravy a udržovací práce. Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na místní technické možnosti. V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napuštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody. Na webových stránkách www.svas.cz je možné najít bližší informace.

Popelnice je určena na tuky



Řepín – Na dvůr obecního úřadu byla umístěna velká černá popelnice, která je určena na použitý kuchyňský olej a tuk rostlinného původu. Olej je nutné do popelnice vhazovat v uzavřených plastových lahvích.

Víkendy patří bruslařům



Mělník – Na mělnickém zimním stadionuv Klášterní ulici se v říjnu bude bruslit každý víkend. Tuto sobotu patří led bruslařům od 13 do 14.30 hodin, v sobotu 14. října od 10.15 do 11.45 hodin, v neděli 22. října pak od 9.15 do 10.45 a poslední sobotu v měsíci bude ledová plocha připravena pro veřejnost od 14.30 do 16.15 hodin. Bruslaři se mohou těšit na volný led ještě každou středu od 13.30 do 15.15 hodin.