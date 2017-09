KRÁTCE: V Neratovicích začal vědecký výzkum

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ladislav Jerie

Vědecký výzkum už začal



Neratovice – Vybrané domácnosti města Neratovice budou přizváni k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese neznámé pohledy na společenské vztahy. Výzkum v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu připravili odborníci z Akademie věd ČR a bude v něm osloveno 4500 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Neratovice by měli tazatelé společnosti Median navštívit v průběhu září do 10. listopadu. Poté bude následovat další etapa dotazování až do konce listopadu. Výzkum je anonymní a vyplnění dotazníku trvá přibližně 40 minut. Účastníci obdrží malý dárek.

Dotazník se ptá na odpad

Ledčice – Na webových stránkách obce Ledčice je připraven dotazník k vyplnění pro místní občany, ve kterém je připraveno devatenáct krátkých otázek. Vedení obce mimo jiné zajímá, zda by občané uvítali ve vesnici veřejný kompostér. Zájemci v něm mohou odpovědět na otázky týkající se odpadu z domácností a jeho třídění. Vyplněný dotazník je možné odevzdat osobně na obecním úřadě v době úředních hodin anebo poslat e-mailem na adresu obec@ledcice.cz. Obecní úřad děkuje občanům za vyplnění i případné připomínky.