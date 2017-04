Krátce z Mělnicka: Na premiéru míří i filmaři

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Na premiéru míří i filmaři

Kralupy – Na premiéru nového filmu autorského tandemu Jan Hřebejk a Petr Jarchovský Zahradnictví: Rodinný přítel přijedou do kina Vltava v pátek 28. dubna i hosté, kteří na na filmování podíleli. Kralupské kino je přitom podle distributora jediné jednosálové, kde se koná beseda s diváky. Film, který se natáčel i v blízkých Veltrusech, je prvním z trilogie odehrávající se ve čtyřicátých letech minulého století. Děj předchází časově známému snímku Pelíšky.

Odtahová služba se vrátila

Kralupy – Odtahová služba začala opět působit ve městě po delší přestávce na sklonku letošní zimy. Řidiči, kteří se například parkováním na zákazech dopouštějí přestupků, už s ní mají bohaté zkušenosti. Jen za první měsíc provozu bylo odtaženo asi třicet aut. Z kralupských ulic mizí také vraky letitých aut.

Kinem dnes putují tučňáci

Kralupy – Kino Vltava promítá dnes od 14.30 hodin americkou animovanou komedii Mimi šéf, od 17 hodin francouzský příběh Putování tučňáků: Volání oceánu a od 20 hodin novou českou komedii Špunti na vodě. V neděli se malí diváci od 14.30 hodin opět setkají s Mimi šéfem, od 17 hodin následuje ruský akční film Ochránci a od 20 hodin britský snímek Trainspotting 2.

Kostel čeká jarní jarmark

Mělnické Vtelno – Poslední dubnová sobota patří v kulturním centru Kostel v Mělnickém Vtelně jarnímu jarmarku. Mezi třináctou a sedmnáctou hodinou tam čekají stánky řemeslníků, dílny a muzika. Děti se mohou těšit na hrya soutěže, spolu s dospělými si pak užijí interaktivní rodinné divadelní představení Vivat Kompostela. Vstupné na jarmark je dobrovolné.

Kavárnou zní rock and roll

Mělník – Na swingovém večeru, který se koná v kavárně Masarykova kulturního domu první květnovou středu, se představí Jirka Šlupka Svěrák s Volným sdružením muzikantů. Hudbu, která nestárne, rhythm and blues, blues a rock and roll, budou spolu se zpěvákem a klavíristou hrát Václav Šimeček na kytaru, Vráťa Placheta na bicí a Pavel Hradil na kontrabas. Začátek je v 19.30 hodin.

Kamion nestačil zabrzdit

Uhy – K dopravní nehodě dvou nákladních automobilů a jednoho osobního došlo na silnici před obcí Uhy. Řidička osobního vozu zabrzdila, náklaďák jedoucí za ní ještě stačil zabrzdit, ale další velké auto už nestihlo včas zastavit a vrazilo do dvou vozidel před sebou. Při nehodě se naštěstí nikomu nic nestalo.

Schody budou v létě hotové

Kralupy – Do konce května by měla být hotová úvodní etapa rekonstrukce ramp a schodů na Hostibejku. Jak v měsíčníku radnice uvedla vedoucí odboru realizace investic Marcela Horčičková, zahrnují jarní práce jednu z ramp a spodní schodiště. Kralupští zastupitelé už schválili i druhou etapu, která by měla následovat v létě. Pak už budou na návštěvníky vrchu Hostibejk čekat celé opravené schody i nové veřejné osvětlení.

Strom spadl do drátů

Nelahozeves – Profesionální hasiči vyjíždělike stromu spadlému do elektrických drátů. Podle šéfa mělnických hasičů Zbyňka Štajnce musela na místo přijet vysokozdvižná plošina, aby kmen rozřezala a uvolnila dráty.

Hostem je Říha z Katapultu

Mělnicko – Jakou vazbu na střední Čechy mají známé osobnosti? Řada z nich tu bydlí, řada z nich tu tráví svůj volný čas. Každou sobotu po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region si jednu ze známých osobností pozve k mikrofonu Pavel Vítek v pořadu Tady to znám. Hostem dalšího vydání bude Olda Říha ze skupiny Katapult, který prozradí, čím mu učarovaly Chrášťany, kde už čtyřicet let žije. Tady to znám dnes hodinu po poledni na frekvenci 100,7 FM.

Na skládce hořelo roští

Tišice – Na uhelné skládce u Červeného mlýnau vody naproti Spolaně vzplanuly plameny na starém dřevu a roští. Na místo dorazili hasiči z neratovické chemičky a požár uhasili. Příčina vznícení skládky není známa.

Muzeum nabízí i pokojíčky

Kralupy – V muzeu historických kočárků a panenek, které loni otevřela místní sběratelka Věra Čížková v areálu někdejšího podniku Barvy a laky, je nejstarší kus z konce devatenáctého století. Expozice, která čeká na návštěvníky v každém úterním, sobotním a nedělním odpoledni mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou, zahrnuje dvě stě padesát kočárků i loutky, jak se dříve říkalo panenkám, pokojíčky a další hračky. Na sklonku června se mohou zájemci těšit na třetí sraz historických kočárků, ke kterému patří i průvod městem v dobovém oblečení. A samozřejměi s kočárky.

O dopravě se děti dozví na hřišti

Mělník – Den bezpečné dopravy začíná už dnes dopoledne od deseti hodin na dopravním hřišti v ulici Karolíny Světlé v mělnické části Mlazice. Dvě místní rodinná centra, Chloumeka Kašparek, na místě zajišťují aktivity pro nejmenší děti. Ty se budou nejen bavit, ale také se seznámí s bezpečným pohybemv provozu.