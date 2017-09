KRÁTCE: Základní škola Tišice pořádá sběr

Mladá Boleslav - Letecké muzeum Metoděje Vlacha Mladá Boleslav bylo svědkem jedinečné slavnostní události. V pondělí odpoledne si zde převzal z rukou předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka pamětní medaili duchovní otec automobilu Škoda Favorit - konstruktér Petr Hrdlička. Právě tento model letos prochází velkým mezníkem, je to totiž přesně třicet let, co byl Favorit poprvé představen veřejnosti.