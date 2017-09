Krátké zprávy z Mělnicka

Mělnicko - Co se děje v regionu? Přečtěte si naše krátké zprávy!

Ragtime zahraje v sadech

Mělník – Ragtime, tedy trio Ondřeje Kvity, zahraje ve středu 6. září v rámci mělnického kulturního léta v sadech u zdejšího kulturního domu. Vzpomínat se bude na hvězdy S. Joplina a G. Gershwina. Začátek koncertu pod širým nebem je v 19:30 hodin.

Bude Mělnické vinobraní

Mělník – Od pátku 15. září do neděle 17. září se bude konat tradiční Mělnické vinobraní. Už tradičně zaplní hlavně náměstí Míru. Návštěvníci si tak budou moci v kolébce vinařské tradice v Čechách vychutnat atmosféru historického města na soutoku Labe a Vltavy. Kromě hlavní scény na náměstí Míru budou připraveny další menší scény, a to country scéna, dobová scéna a malá dětská scéna. K tanci a poslechu zahrají například UDG, POKÁČ, TATABOJS, BRAND, REGINALD, MIRO ŽBIRKA, CIRCUS PONORKA a další.

Zámek zahájí výstavu

Mělník – V sobotu 9. září se od 14 hodin uskuteční slavnostní zahájení výstavy Šlechtická poselství, a to na Mělnickém zámku. Výstava pak bude probíhat na zámku Jiřího Lobkowicze, vnuka signatáře šlechtických deklarací Jana Lobkowicze. Otevřena bude denně od 9:30 do 18 hodin, v zimě potom jenom do 17 hodin. Návštěvníci výstavy získají informace o historii, rodovém zázemí, sídlech a hlavních postavách rodů a jednotlivých rodin všech signatářů deklarací.

Chystají Švejkovy manévry

Kralupy – Příznivci všech typů motorek a autoveteránů už se těší na Švejkovy motomanévry roku 2017. Letos se uskuteční už třetí ročník, a to v sobotu 9. září. Manévry se konají na počest dobrého vojáka Švejka a za světový mír. Sraz účastníků bude od 10.30 do 13 hodin v místní restauraci U Kohouta v kralupské Žižkově ulici. V tomto čase požehná všem strojům na cesty feldkurát Katz. Spanilá jízda motocyklů a autoveteránů pak začne ve 13.30 hodin.

Den Spolany ukáže pokusy

Neratovice – Místní chemička chystá na neděli 10. září od 11 hodin Den Spolany. V Unipetrol Fun Parku u kašny bude součástí letošního Neratovického Salonu. Organizátoři akce chystají atrakce pro děti i dospělé, včetně zábavných chemických pokusů. Na návštěvníky čekají i soutěže o věcné ceny.

Básníci budou soutěžit

Mělník – Již tento pátek se od 20 hodin uskuteční v Mělnickém kulturním centru Slam Poetry. Jedná se o soutěž v přednesu vlastní básnické tvorby, stojící na pomezí poezie, divadla a improvizace. Poetové budou soutěžit ve dvou kolech v časovém limitu. Svými básněmi budou muset zaujmout, rozesmát, pobavit, dojmout nebo vzbudit v lidech jakékoliv silné emoce, neboť publikum zde bude jediným porotcem. Představí se Honza Dibitanzl, Pavel Oškrkaný, Anatol Svahilec a další.

Do kina přichází Spiderman

Kralupy – Ve středu zdejší kino promítá pokračování oblíbeného hrdiny Spider-Man: Homecoming. Promítání začíná ve 20 hodin.

Hostem bude Josef Dvořák

Region – Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po šestnácté hodině herec Josef Dvořák. Celou hodinu mohou posluchači rozhodovat o tom, kdo je bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem bude Josef Dvořák nabízet vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se mohou i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu je možné na frekvenci 100,7 FM.

Elektrárna otevře dveře

Neratovice – Nově zrekonstruovanou vodní elektrárnu si budou moci zájemci prohlédnout v sobotu 9. září od 9 do 15 hodin na akci Lávka. Zároveň bude zpřístupněna lávka, kde je připravena prohlídka jezu, plavební komory a hydroelektrárny. Návštěvníci si budou moci prohlédnout v lobkovickém mlýně bývalou Karbidku, dnes MVE. V provozu bude přívoz Mlékojedy – Lobkovice nad jezem.

Začíná nábor do kurzů

Kralupy – Aerobic centrum vypisuje zápis pro nový školní rok. Rodiče mohou děti přihlásit na aerobic, trampolínky a gymnastiku. Zápis do kurzů probíhá až do čtvrtka 7. září od 16 do 18 hodin v areálu zimního stadionu.

Sportovci podpoří charitu

Mělník – Sobota 9. září bude v Mělníku ve znamení sportu a pomoci druhým lidem. Na workoutovém hřišti v areálu Centra prevence proti kriminalitě v ulici Karolíny Světlé se totiž koná Charitativní den shybů. Začíná v 10 a končí v 16 hodin. Účastníci se budou snažit udělat co největší počet shybů a přispět tak na dobrou věc.

Bazén má zbrusu novou saunu

Neratovice – Návštěvníci plaveckého bazénu v Neratovicích se mohou po letní odstávce těšit na novinku. Tou je podle jednatelky neratovického bazénu Ivany Slabé nová sauna. Výše vstupného do bazénu však zůstane stejná. Kromě sauny se zde pracovalo na stropě ve vstupní hale a malovalo se.