Kritizované balisety v centru vydrží minimálně do konce roku

Mělník /FOTOGALERIE/ – Zelené plastové balisety z historického centra města jen tak nezmizí. Původním plánem bylo je po vinobraní, které se koná příští týden, už na místo nevracet. Papírování ovšem ještě zdaleka není u konce a tak budou muset Mělničané vydržet minimálně do začátku příštího roku.

Balisety hyzdí křižovatku Pražské, Fibichovy a Krombholcovy. Přezdívku Schweigstillky dostaly po místostarostovi Milanu Schweigstillovi a většině lidem se v historické části města nelíbí. Město je však nemohlo odstranit, protože by hrozilo, že přijdou o poskytnutou dotaci.

Místostarosta Milan Schweigstill už ovšem v minulosti avizoval, že brzy se už Mělničané jejich odstranění dočkají. „Chtěl jsem, aby se to povedlo po vinobraní, protože na tuto kulturní akci budou balisety sundané. Bohužel ale ještě nemáme všechna vyjádření od příslušných orgánů, takže se ještě teď po vinobraní vrátí. Stavební úprava této křižovatky je už ale připravená a rozeběhne se po novém roce,“ vysvětlil místostarosta.

Na místo balisetů budou totiž v křižovatce vybudovány ostrůvky ze zvýšené zádlažby, aby na první pohled zapadly do okolního prostředí. „Celková úprava křižovatky i s demontáží zelených balisetů byla vyčíslena na milion dvě stě tisíc korun a jejich demontáž je zanedbatelná částka do deseti tisíce korun,“ uvedl Schweigstill.

Například při vinobraní zaplatí město za demontáž a znovunavrácení plastových kuželů, kterých je jen v křižovatce téměř sedm desítek, čtyřicet tisíc korun. To potvrdil druhý místostarosta Petr Volf. Částka je ovšem vyčíslena i s montáží dopravního značení.

Sociálními sítěmi se valily vlny nevole už od podzimu před dvěma lety, kdy se schweigstillky objevily po rekonstrukci Pražské ulice v městské památkové zóně. Šlo tehdy o nezbytné řešení. Dotace na Pražskou ulici počítala jen s rekonstrukcí povrchu vozovky. Podle nových norem však musí přechody pro chodce na silnicích s šíří přes sedm metrů chránit ostrůvky.

Balisety jsou majetkem města a o jejich dalším osudu se teprve bude jednat. „ Těch variant je hned několik," řekl Milan Schweigstill s tím, že prozatím budou uloženy. Město chce navrhnout Ředitelství silnic a dálnic, zda by nebylo možné užít balisety v křižovatce, kde se protíná Strážnická ulice se silnicí číslo devět směrem na Českou Lípu. V tomto místě totiž v poslední době došlo k několika vážným dopravním nehodám.

Reakce z Facebooku

Balisety z centra Mělníka po vinobraní zatím nezmizí. Usnadnilo to podle vás pro řidiče průjezd křižovatkou?

Jana Jan – „Ne, spíše je to matoucí.“

Robin Laub – „Nikdy jsem s tou křižovatkou neměl problém. Ani před tím, ani potom.“

Josef Balzam Vyhlas – „Když už to tedy vybudovali, tak proč to zase ničit.“

Marek Strnad – „Je z toho teď nepřehledné místo. Pokud možno, nejezdím tamtudy.“