Kruhové objezdy ve městě rozkvetou

Mělník – Čtyři rondely ozdobí město vinařskou tématikou a za pomoci uměleckých kovářů.

Ze čtyř kruhových objezdů v Mělníku budou rozkvetlé zahrádky. Podle starosty města Ctirada Mikeše by do konce května měly být hotové návrhy na osazení všech rondelů, kolem kterých se vjíždí do města.

Záměrem Mělníka bylo, aby křižovatky poutaly především tematicky na město jako vinnou oblast. „Oslovili jsme dokonce i některé umělecké kováře. Aby na kruhových objezdech bylo jasně definováno, že Mělník je centrem vinařského regionu Mělnicka," uvedl starosta.

Jinak se musí řešit kruhová křižovatka u nového mostu na Českolipské ulici. „Budeme muset jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, protože je v jejich vlastnictví," vysvětlil Ctirad Mikeš.

Osázeny budou čtyři rondely v Mělníku. Dva nové, které byly postaveny teprve ve druhé polovině loňského roku, na Pražské a Mladoboleslavské ulici. Třetí je v Mlazicích u zelené lípy a ten poslední je již zmiňovaný u nového mostu. „Budeme v nejbližší době osazovat ty, co jsou na vjezdech do města," řekl starosta Mělníka.

Kruhová křižovatka u čerpací stanice Shell zatím zůstane pro letošní rok neupravena rukou zahradníka.