Lesníci bojují proti zlodějům dřeva fotopastmi

Mělnicko - Topná sezona je v plném proudu a policisté na mnoha místech v Česku znovu řeší krádeže dřeva v lesních porostech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Některým lidem se totiž za palivové dříví nechce utrácet a raději si pro něj zajedou do lesa. Zloději přitom odvážejí nejen kulatinu, která je nařezaná u lesních cest, ale také stromy, které si sami pokácejí. Mělnicko není výjimkou, i když v poslední době se počet krádeží dřeva v regionu snížil.



Potvrdil to Jaromír Kratochvíl ze společnosti Lesy Řepín. „Situace s krádežemi dřeva se zlepšila poté, co jsme začali využívat fotopasti. Zloději si nikdy nemohou být jisti, že je jedna z nich nesleduje," uvedl lesník a dodal, že i přesto se lidé, kteří jdou do lesa pro lup, najdou.



„Před časem jsme řešili krádež, kdy nám lidé brali dřevo rovnou ze skládky. Dokonce si s sebou vzali člověka, který byl zbaven svéprávnosti, a ten to chtěl vzít na sebe. Snažili jsme se skládky hlídat i přes noc, policie byla v pohotovosti, ale zrovna v tu dobu tam nikdo nepřijel. Mezi zloději byli i tací, kteří si odvezli dřevo a pak nám do lesa vozili piliny, takovou měli drzost," poznamenal Jaromír Kratochvíl.



Přitom si lidé od mnoha majitelů lesů mohou dřevo na otop koupit nebo si mohou nadělat polínka ze zbytků po těžbě. „I to je ale občas svádí k tomu, aby si místo zbytků pokáceli rovnou celé stromy, když nejsou pod dohledem. To se nám stalo zrovna letos. Takoví lidé už u nás znovu šanci nedostanou," doplnil řepínský lesník.



Podobné zkušenosti má i Željko Filipovič, který má na starosti mělnické městské lesy.



„Krádeže dřeva jsme zaznamenali, ale naštěstí ne ve velkém množství. Vzhledem k tomu, že jde o příměstský les, spousta lidí si všímá a volá, jestli je těžba oprávněná. Jsme tak v lepší pozici než majitelé odlehlých lesů. Snažíme se navíc přibližovat dřevo co nejblíže obydleným lokalitám, aby bylo vidět," uvedl správce lesů.



Pokud je odcizené dřevo ohodnoceno do pěti tisíc korun, policisté případ řeší jako přestupek. Pokud ale zloděj způsobí škodu vyšší, jde o trestný čin.



„V chráněné krajinné oblasti je trestní sazba vyšší, a to od šesti měsíců do tří let, protože jde o věc v ochraně podle zvláštního předpisu," vysvětlila mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová.