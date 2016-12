Lidé chodí pro med raději přímo ke včelařům

Mělnicko - Zásoby medu se před vánočními svátky tenčí. Na Mělnicku je ho ale ještě dost.

Med. Ilustrační foto.Foto: Deník

Největší zájem o včelí med je tradičně v období před vánočními svátky, kdy jej hospodyňky přidávají do mnoha druhů cukroví. V tu dobu se už ovšem zásoby včelařů ztenčují.

Lidé z Mělnicka, kteří dávají přednost kvalitnímu medu přímo od včelařů, ho ale ještě seženou, přestože včelařům, kteří mají jen několik včelstev, zbývá často med už jen pro vlastní spotřebu. Na Mělnicku jsou ale i včelaři, kteří pečují o desítky nebo dokonce stovky úlů. U těch lidé oblíbený včelí produkt většinou stále ještě seženou.



„Na prodej máme asi jen třicet kilo. Letos jsme měli menší výtěžnost než loni, protože nám některá včelstva hůře přezimovala," říká včelařka Helena Korecká ze Živonína, která se stará o šestnáct včelstev.



Asi padesát kilogramů medu má stále k dispozici i mšenský včelař Rudolf Říha, podle něhož byla letošní snůška průměrná. „Jsou sice oblasti, kde se hovoří o nedostatku medu, ale na Mělnicku bych to tak špatně neviděl," připomíná včelař, který chválí i narůstající počet lidí, již si pro med nejdou do supermarketu, ale přímo ke včelaři. Rudolf Říha letos kilogram medu prodává za sto padesát korun. „Cenu mám na té spodnější hranici. Jinak se prodává i za sto osmdesát korun a víc. Jedna paní mě kvůli nízké ceně dokonce podezírala, jestli prý ho nemám pančovaný," doplňuje s úsměvem včelař.



Pokud by zájemci med na Mělnicku sháněli marně, dozajista ho dostanou v Kopči u Úžic. Tam totiž stojí včelí farma manželů Cihlářových, která se řadí mezi největší producenty medu v České republice.



„Protože jde o naši obživu, zásoby medu musíme mít na celý rok," ujišťuje Petr Cihlář, který je majitelem dvanácti set včelstev.

Včelaři se shodují, že v posledních letech zájem o med přímo od včelařů stoupá. Na přelomu loňského a letošního roku šlo dokonce o skokový nárůst. Příčinou byla kauza medu s antibiotiky, který do obchodní sítě distribuovala společnost Včelpo, jež patří Českému svazu včelařů. Řadu zákazníků, kteří do té doby kupovali med v obchodech, to přivedlo ke včelařům.