Náplavka se změní v neratovickou riviéru

Neratovice – Lidé z Neratovic hlasovali v anketě o nové podobě labské náplavky ve městě. Většina je pro riviéru v podobě přírodní pláže.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Kateřina Šulová

Je to přitom poprvé, co mohli přímo rozhodovat o některém z místních záměrů. A radnice jde ještě dále. Také následující plánování chce nechat na svých občanech.



Anketa o budoucí podobě břehu Labe mezi železničním mostem a jezem, kterou vyhlásila neratovická radnice v létě, nezůstala bez odezvy. Celkem se do hlasování na městském webu zapojilo 808 lidí. A přes 77 procent z nich chce, aby labská náplavka sloužila jako přírodní pláž.

Podle záměru radnice by k neratovické riviéře měl patřit také zpevněný chodník, lavičky, piknikové stoly s lavicemi a odpadkovými koši, venkovní posilovna pro dospělé a zábavná herní sestava pro děti.



„Máme radost ze zájmu, který záměr vybudování relaxační zóny vyvolal, také proto, že se výsledky shodují s naší představou zachovat přírodní charakter celé lokality,“ těší starostku města Lenku Mrzílkovou.



Vlastníkem pozemku, který by se měl proměnit v riviéru, je Povodí Labe. A nápadu je nakloněno.



Podmínkou realizace je uzavření nájemní smlouvy a převzetí upraveného prostoru do péče města. Nepochybně by tím došlo k výraznému zlepšení prostředí labské náplavky.

Na radnici i mezi lidmi na sociálních sítích se přitom už teď řeší, že by tam měl být zakázán volný pohyb psů. Právě labské břehy jsou totiž častým cílem majitelů psů při venčení.



„Určitě si nepřejeme, aby náplavka sloužila jako psí záchodky,“ vysvětluje Mrzílková a připomíná, že tomu odpovídá i převažující názor, aby se v upraveném areálu mohli psi pohybovat pouze na vodítku.



„Pro pejskaře bychom proto vyhradili v okolí Labe i ve městě jiné plochy, kde by mohli své psy venčit na volno,“ potvrzuje neratovická starostka.



Součástí areálu u řeky budou také dřevěné posilovací prvky. „Nechceme však vybudovat další workoutové hřiště. Pouze prvky na protažení po běhu nebo na jednoduché cvičení a posilování,“ upřesnila Mrzílková.



V letošním rozpočtu města byl na vybudování relaxační zóny u Labe vyhrazen milion korun. „Za tuto částku bylo ve veřejné zakázce zajištěno vybudování přírodního chodníku se zálivy pro lavičky, odbagrování drnů z náplavky a navezení 525 tun písku. Letos bude proto realizována pouze tato první etapa, při které budou doplněny ještě lavičky a odpadkové koše,“ říká starostka, která si cení zájmu lidí zapojit se do veřejného dění. „Názory obyvatel určitě využijeme i v další přípravě stavby,“ dodává.

Názory z facebooku

Len - „To myslíte vážně? Tak ale přestaňte vypouštět ty srágory tam do Labe a pak tomu říkejte nadneseně riviéra. Chudáci děti, které tam naženou do vody…“

Jirka Tancer - „Riviéra pod čističkou, to chceš,“

Renata Tošnarová - „Ale posezení je tam příjemný,“



JAROSLAV SVOBODA