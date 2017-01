Lidé ze Mšenska získají větší podporu policistů

Mšeno - Mšeno chce ve spolupráci s policisty ve městě instalovat alespoň jednu kameru.

Ilustrační foto.Foto: PČR

Obyvatelé Mšena a blízkého okolí by se měli brzy cítit bezpečněji. Starosta města Martin Mach totiž s vedoucím mělnického územního policejního odboru Ivanem Žučenkem uzavřel novou koordinační dohodu, jejímž podpisem se Mšeno zapojilo do projektu Bezpečné město.

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové bude nyní společným úkolem vedení města a policistů koordinovat síly, prostředky, metody a formy práce k ochraně veřejného pořádku a k boji proti kriminalitě.



„Bezpečnost by ovšem měla být záležitostí všech obyvatel regionu. Každý občan by si měl všímat, co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho, tak i pro jeho blízké," řekla mluvčí a dodala, že součástí projektu Bezpečné město je i prezentace policejní práce na internetových stránkách města i policie.



„Vedle některých případů trestné činnosti se tam objeví zejména prevence a rady, jak trestné činnosti předejít," připomněla Markéta Johnová a dodala, že vedle poskytování informací občanům policisté uvítají i podněty, které od nich dostanou.



Mšenský starosta Martin Mach uvedl, že se v rámci projektu bude nejméně jednou ročně s vedením policie setkávat, aby si promluvili o tom, co je na Mšensku nutné zlepšit a na co se zaměřit.



„Do budoucna by bylo dobré ve Mšeně instalovat alespoň jednu kameru, kterou by bylo možné obsluhovat z mšenské policejní služebny. Mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem totiž žádná není a už několikrát by se hodil záznam projíždějících vozidel, která se vážou k trestné činnosti. Cokoli se totiž v okolí stane, ve většině případ pachatel projede právě naším městem. Kamera by jistě usnadnila například i vyšetřování loňského vloupání do budovy obecního úřadu v nedalekých Klukách," vysvětlil starosta, podle něhož by dohoda s policií o využívání kamerového zařízení mohla pomoci získat dotaci na jeho pořízení.