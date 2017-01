Mělnické muzeum rozbilo stánek na brněnském veletrhu

Mělník, Brno - Muzejnice z Mělníka vyrazily na brněnský veletrh cestovního ruchu.

Jitka Králová jako vyslankyně mělnického muzea na brněnském veletrhu cestovního ruchu.Foto: RMM

Atraktivity města, zajímavosti celého regionu, tipy na víkendy, pozvánky na muzejní projekty, či výlety do přírody. To vše a mnohé další informace prezentují pracovnice Regionálního muzea Mělník na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour a Mezinárodním veletrhu průmyslu cestovního ruchu Go v Brně.

Mělnický informační point okupují návštěvníci s dotazy ohledně prázdninových programů pro děti, dovolenkových lokalit, ubytování, zajímají se o vinobraní, expozici historických kočárků návštěvu skalního obydlí ve Lhotce. Vábí je tradice mělnického vína, podzemí se studnou i turistické možnosti na Kokořínsku.

Muzejnice v dobovém lidovém oděvu mají pro zájemce pestrou nabídku propagačních materiálů, pro zvídavé návštěvníky pak připravily soutěž a nezapomněly s drobnými úkoly ani na nejmenší účastníky veletrhu.

Jitka Králová, Kristýna Frelichová