Mělnické silnice a chodníky čekají opravy

Mělník – Nový chodník dostanou v příštím roce chodci, kteří míří z Kokořínské ulice k autobusové zastávce u zahradnické školy v Dobrovského ulici.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

Nové chodníky budou i v Rousovicích, v ulicích Mladoboleslavské, Italské, Jugoslávské, Bulharské a Rumunské, kde mají svítit pěším na cestu i nové pouliční lampy.



Naději na nový chodník má v následujícím roce také část Pražské ulice od čerpací stanice až na hranici katastru města směrem na Kly. Podmínkou však podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla je, aby radnice uspěla s žádostí o dotaci.



V další části Pražské, mezi ulicemi Dobrovského a Oldřicha Wenzela, čekají chodník opravy.



V roce, do jehož začátku zbývají poslední čtyři dny, mají být opraveny i povrchy vozovek v osmi mělnických ulicích. Asfaltový koberec dostane Stará ulice, ke zpevnění dojde v částech tří ulic, v Javorové, v Akátové mezi Josefskou a Dobrovského nebo v Trojické mezi Zemědělskou a Nad Neuberkem. Rekonstrukce se týká i Macharovy mezi Pražskou a 17. listopadu, Žižkovy mezi Kapitána Jaroše a Bezručovou nebo Kokořínské od Dobrovského až k posledním domům.



S předcházejícími záměry už počítá schválený rozpočet města na příští rok. Neznamená to však, že by další ulice nebo chodníky neměly šanci na opravy.



„V rozpočtu je připravena i částka, z níž se budou uvolňovat peníze na další akce v okamžiku, kdy budou projekčně připraveny k realizaci," vysvětlil Milan Schweigstill.



V letošním roce byla v Mělníku například dotažena stavba části obchvatu nebo opravy povrchů vozovek v téměř celé čtvrti Blata.