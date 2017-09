Mělnický led bude patřit hokejistům z Číny

Mělník – Mělník bude mít možná zásadní místo v přípravách čínských hokejistů na zimní olympijské hry. Nejde však o olympiádu, kterou hostí v příštím roce jihokorejský Pchjongčchang, ale až o další zimní hry v roce 2022 v čínském Pekingu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jaroslav Bílek

Od letošního podzimu by čínská hokejová příprava měla trénovat na ledě mělnického zimního stadionu. Patnáctiletí Číňané by po dobu jedenácti měsíců bydleli v nedalekém kempu.



Peníze z pronájmu ledu by výrazně pomohly mělnickým hokejistům z klubu HC Junior, který má na zimním stadionu zázemí. Možná návštěva cizích reprezentantů přispěla také k rychlejšímu zahájení rekonstrukcí ze strany města.

Renovace dvou šaten se sociálním zázemím byla zahájena už na začátku tohoto měsíce. Dosavadní stav kabin už totiž podle místostarosty města Milana Schweigstilla neodpovídal současným hygienickým normám. „Dělají se nové sprchy, sociální zařízení, topení i odvětrávání,“ vysvětlil místostarosta a připomněl, že na náklady padne asi jeden a půl milionu z městské kasy. Už teď je ale jasné, že se vše nestihne dokončit do začátku hokejové sezony.





Podle prezidenta klubu HC Junior Jiřího Krejsy ale zatím není jisté, zda Číňané do Mělníka skutečně dorazí. „Stále pokračují jednaní s čínskou stranou. Je to pořád takové nahnuté, ale rázem se to může změnit a během týdne je máme tady,“ poznamenal Krejsa.

Původně měla čínská hokejová škola dorazit hned na začátku září, teď to ale vypadá, že přijede nejdříve v listopadu letošního roku. Poté by ve městě na soutoku měla asijská reprezentace strávit dlouhých jedenáct měsíců.



Podle starosty města Ctirada Mikeše je volba Mělníka logická. „Je to blízko do hlavního města a za přijatelnou cenu,“ připomněl.



A právě taková finanční injekce je tím hlavním, co co přispělo k rozhodnutí o poskytnutí azylu pro Číňany. Pronájem ledové plochy za téměř rok by výrazně posílit ekonomiku mělnického hokejového týmu. „Led by si měli pronajímat především dopoledne a časně po obědě, kdy ho stejně nevyužíváme,“ připomněl prezident HC Junior.





Čínská lidová republika má v úmyslu vyslat do Čech patnáctileté nadějné hokejisty, kteří by měli svou zemi reprezentovat na zimních olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu.

Podle starosty Mikeše by asijští sportovci nejen bydleli ve zdejším kempu, ale zároveň by si tam zřídili i školské zařízení. „Přivezou si s sebou i vlastního učitele, který jim zajistí dostatečnou výuku,“ řekl starosta a doplnil, že i o stravu svých svěřenců se bude starat čínský realizační tým.



I kdyby nakonec z čínského záměru sešlo, mělnickému klubu by přinesl výhodu v podobě rekonstrukce zimního stadionu. Už takhle měl nedostatek šaten, když se hrálo více zápasů po sobě. Zajištění zázemí pro sportovce bylo poměrně složité. „V letošní sezoně nám navíc přibude další tým staršího dorostu, protože svaz rušil juniorská družstva, ze kterých se staly B týmy. Měli jsme starosti, do jakých šaten umístit hosty. A naši kluci pendlovali neustále z místa na místo,“ dodal Krejsa.