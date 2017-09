Mělničtí policisté otevřenou dveře veřejnosti

Mělník – Mělničtí policisté letos opět otevřou dveře veřejnosti. Všichni zájemci se mohou ve čtvrtek 28. září od 9 do 13 hodin přijít podívat do služebny v Bezručově ulici. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku policejní techniky, vybavení i v krátkosti nahlédnout i do zákulisí Obvodního oddělení Mělník. Služební kynologové potěší ukázkou poslušnosti služebních psů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové si zájemci mohou u policistů z cizinecké policie vyzkoušet, zda jejich osobní doklad totožnosti není padělkem. „Svou technikou se pochlubí nejen policisté, ale i kolegové z městské policie. Ti změří rychlost jízdy na koloběžce nebo bude možné si vyzkoušet takzvané alkoholické brýle, které navodí různé druhy opilosti,“ vysvětlila policejní mluvčí. Zdravotnická služba ukáže základy první pomoci a kolegové od hasičů část jejich vybavení. Pro nejmenší bude postaven skákací hrad. Po celou dobu akce bude zároveň probíhat forenzní identifikační značení jízdních kol jako prevence jejich krádeží. ČTĚTE TAKÉ: Návštěvníky vinobraní překvapil hlavně Masaryk na koni

Autor: Barbora Walterová