Mělník čeká už brzy plná integrace dopravy

Mělník - V rámci kraje je Mělnicko unikátní svou integrací hromadné dopravy. Zbývá mu už jen severní část okresu, kde se plná integrace spustí už za dva měsíce. Vznikají nové linkové spoje, které spojí Mělník s ostatními městy jako je Roudnice, Mladá Boleslav nebo Praha.

Už teď jezdí z Mělníka autobus do Roudnice a od listopadu pojede linka až do Mladé Boleslavi častěji. Doposud jezdil poslední autobus k největší české automobilce naposledy ve dvě hodiny odpoledne. Podle místostarosty Mělníka Milana Schweigstilla pojedou teď spoje až do večera. Ve špičce pak v hodinovém taktu. „Mimo špičku bude linka jezdit po dvou hodinách,“ vysvětlil místostarosta.

Podle zjištění vedení radnice spousta lidí z Mělníka a okolních vesnic směrem na Mladou Boleslav dojíždí do zaměstnání právě do automobilky. „Spoje jsou upraveny podle potřeb mladoboleslavské Škodovky. Lidi jezdí do práce svými vozy a cíl celé integrace je právě převést lidi z aut do hromadné dopravy,“ uvedl Schweigstill.

Řeší se už jen poslední drobnosti. „Dostali jsme ještě podnět, že automobilka je tak velká, že trvá dost dlouho, než se zaměstnanci dostanou na své pracoviště, takže se budou časy ještě trochu zrychlovat,“ řekl místostarosta.

Další autobusová linka, která začne nově jezdit, má obsloužit Mšeno, Chorušice a Byšice.

Ta pojede do Všetat na vlakové nádraží, kde bude umožněn přestup na vlak do Prahy.

„Cílem je napojit menší obce na spoje do hlavního města,“ zaznělo od Milana Schweigstilla.

Až tyto autobusy začnou v listopadu jezdit, zbyde už jen nepatrná část okresu, kterou obsluhuje kokořínský SOK. Těm ještě chybí pár kroků do zapojení se do integrované dopravy. Podle místostarosty, ale už i s nimi probíhají jednání a zapojit by se měli na začátku příštího roku. „Potom už bude integrace úplná,“řekl Schweigstill.

Od prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády, pojede ještě nový vlakový spoj z Mělníka do Prahy. Železnice tak odveze Mělničany do hlavního města každé dvě hodiny.

„Lobuji za železniční dopravu, protože už teď začíná být s dopravou autobusy problém. Velmi často mají zpoždění, protože příjezd do Prahy na její severní části je dost ucpaný,“ dodal Milan Schweigstill s tím, že se situace navíc bude s houstnoucím provozem určitě ještě zhoršovat. V horizontu pěti let není žádné řešení, které by téhle situaci na severu Prahy nějakým způsobem ulevilo. Řešením by tedy patrně bylo posílit spíš železniční spoje.