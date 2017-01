Mělník se pokusí získat v dražbě Žilkovu vilu

Mělník - Vyvolávací cena budovy je šest a půl milionu korun, přihazovat se bude po padesáti tisících.

Žilkova vila v Mělníku.Foto: Deník/Petra Špitálská

Poslední lednový den se koná dražba budovy v mělnické Nové ulici č. p. 204, takzvané Žilkovy vily. Město se pokusí nemovitost získat, vyvolávací cena je šest a půl milionu korun.

Starosta Mělníka Ctirad Mikeš potvrdil, že zastupitelstvo účast města v dražbě schválilo. Radní nyní rozhodnou, jakou nejvyšší částku jsou ochotní do koupě vily, která pochází ze začátku dvacátého století a je typickým představitelem architektury dané doby, investovat.

„Původní odhad ceny této významné stavby byl 4,8 až 6,5 milionu korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovil vyvolávací cenu na horní hranici její hodnoty," připomněl Ctirad Mikeš s tím, že město se pokusí budovu získat, protože jde o jednu ze čtyř výjimečných vil nacházejících se v Mělníku. „Svou hodnotou k Žilkově vile patří ještě Vila Karola, v níž sídlí městská knihovna, a dále Wenzlova vila v Radniční ulici a Viktorínova vila v ulici Legionářů, ve které kdysi bývala vojenská správa," vyjmenoval starosta.

Mělník má o Žilkovu vilu dlouhodobý zájem, dokonce už má vypracovaný i záměr, co by se s budovou mělo dít, pokud ji město skutečně získá do svého vlastnictví.

„Ve spolupráci se Středočeským krajem a regionálním muzeem bychom ji rádi využili jako edukativní centrum a výstavní prostor, který by široké veřejnosti přiblížil historii dvacátého století v Mělníku," vysvětlil Ctirad Mikeš, podle něhož by ve vile našla nový domov také část depozita obrazů města.

Zda se Mělníku podaří nemovitost vydražit, se ukáže 31. ledna krátce po poledni. O budovu přitom podle starosty projevili zájem i někteří místní podnikatelé. „Jako město nemůžeme v dražbě jít do žádné astronomické částky, vždyť nakládáme s prostředky daňových poplatníků," připomněl a dodal, že v případě vítězství bude muset Mělník počítat s dalšími zhruba třemi miliony korun, které si vyžádá rekonstrukce vily.