U vlakového nádraží chybí zastávka autobusu

Mělník – Mělník je zřejmě jediným městem v Česku, které nemá autobusovou zastávku přímo u vlakového nádraží. Od autobusového nádraží, kde zastavují městské spoje, tam míří cestující po svých, znamená to nejméně deset minut svižné chůze. Mělnická radnice to chce od příštího roku změnit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Podle místostarosty Milana Schweigstilla bude v následujícím roce vybudována autobusová zastávka na asfaltovém placu přímo před vlakovým nádražím. „Čekáme ovšem na to, až se vybuduje plánované parkoviště P+R, které bude přímo před vlakovým nádražím,“ vysvětlil místostarosta.

Středočeský kraj totiž vybral dvacet míst, kde zřídí právě záchytná parkoviště P+R, což znamená Park+Ride, v českém překladu zaparkuj a jeď. Jednou z vybraných lokalit je právě Mělník.



Zatím parkují auta cestujících ve všech ulicích kolem nádraží, zabírají tam ovšem stání místním lidem.



„Asfaltová plocha je majetkem Českých drah, jednání o vybudování parkoviště jsou proto na nejlepší cestě,“ uvedl Schweigstill a připomněl, že na místě přibude i točna autobusu a tolik očekávaná zastávka.



Všechny tyto kroky na sebe ale musí plynule navazovat. „Není nákladné zastávku vybudovat, šlo by to klidně hned, ale nemá smysl ji teď stavět a za pár měsíců přesouvat podle potřeb parkoviště P+R,“ vysvětlil místostarosta.

Vozovka v Nádražní ulici je v majetku Ředitelství silnici a dálnic, pokračují proto další jednání.



„Nevypadá to, že by se objevilo něco, co by stavbu mohlo komplikovat,“ poznamenal Schweigstill.



Potom už zbude jen získat pozemky pod plánovanou zastávkou od Českých drah do vlastnictví města nebo do nájmu.



„Doufám, že už do konce letošního roku bude hotový projekt nebo alespoň nějaké studie. Projekt bude přímo od projektanta z Ropidu,“ řekl místostarosta.



Jediná linka, která by mohla na vlakové nádraží zajíždět, je současný městský spoj 474. „Ta linka se přímo nabízí. Ona totiž zanikne jako městská linka a pojede na trase Kokořín – Mělník – Byšice, přičemž městem projede ve stejné trase a se stejným počtem zastávek, jako tomu bylo doposud. Jen přibude to železniční nádraží,“ dodal místostarosta.

Mělník leží na hlavních tratích Praha – Ústí nad Labem, Lysá nad Labem – Ústí nad Labem a Mělník – Mladá Boleslav.



Cestujícím dlouho scházely častější spoje do hlavního města. V posledních měsících už jezdí každé dvě hodiny. Podle Schweigstilla začnou od prosince jezdit nová noční spojení, které uvítají především návštěvníci večerních kulturních akcí v hlavním městě. O víkendech pojede osobní vlak v 1.18 hodin z Mělníka s příjezdem do Prahy v 2.15 hodin. V Praze pak bude přípoj na další velká města v celém kraji. Vlak opačným směrem, tedy z Prahy, pojede v 2.25 hodin a do Mělníka přijede ve 3.13 hodin.

- Mělník má trochu nevýhodu v malé propustnosti železniční trati

- Od prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády, pojede ještě nový vlakový spoj z Mělníka do Prahy.

- Železnice odveze Mělničany do hlavního města každé dvě hodiny.

- O víkendech pojede osobní vlak v 1.18 hodin z Mělníka s příjezdem do Prahy v 2.15 hodin

- Vlak opačným směrem, tedy z Prahy, pojede v 2.25 hodin a na Mělník přijede ve 3.13 hodin.