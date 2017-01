Města nabízejí peníze na akce pro občany

Mělnicko - Dotace podporují volný čas, zdravý život i prevenci kriminality.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Také letos mohou kluby, sdružení i jednotlivci v největších městech regionu žádat o dotace na svou činnost. Neratovičtí pro tyto účely ve svém rozpočtu vyčlenili částku 1 630 000 korun, Kralupy nad Vltavou jen o něco méně, jeden a půl milionu.

„Posláním dotačního řízení města je podpora aktivního zapojení občanů a spolků do činností v sociální a zdravotní oblasti, kultuře, vzdělávání, sportu, volnočasových aktivitách a společenském životě. Řízení je zaměřené na zkvalitnění života a aktivní využití volného času občanů," vysvětlila Michaela Kučerová z neratovického odboru sociálních věcí a školství. Na sportovní oblast je z celkové částky vyčleněno 880 tisíc, na kulturní a vzdělávací 640 tisíc a na sociální a zdravotní 110 tisíc korun.

Zájemci z Neratovic, kteří se chtějí o dotaci ucházet, musí podat žádost v termínu od 23. ledna do 10. února na podatelně městského úřadu, a zároveň i elektronicky na dotace@neratovi-ce.cz. Každý žadatel může získat až 150 tisíc korun. „Žadatelům nabízíme ve dnech 9. a 23. ledna v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin možnost individuálních konzultací," připomněla Michaela Kučerová, kterou zájemci najdou v prvním patře budovy městského úřadu na náměstí Republiky.

V Kralupech nad Vltavou město poskytuje dotace na podporu volného času a prevence kriminality mládeže, na činnost s mládeží v období školních prázdnin, na kulturní akce a výročí v letošním roce, na podporu činnosti místních organizací a dále pro občany třetího věku a na zdravý život občanů.

O dotaci mohou podle referentky oddělení rozvoje města Lenky Moravcové žádat fyzické i právnické osoby. „Lhůta pro podání žádosti je od 23. ledna do 3. února, maximální výše každé dotace je 100 tisíc korun," uvedla.

Mělník sice dotační řízení nevypisuje, podle mluvčí radnice Heleny Vavřinové však mohou zájemci podávat své žádosti o příspěvek na kulturní a zájmové aktivity kdykoli v průběhu roku. „Každou žádost individuálně projedná kulturní komise a rada města poté rozhodne o případné výši přiznané částky," vysvětlila.