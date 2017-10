Město koupilo parkoviště s parkem Na Svini

Střední Čechy – Jmenuje se Anička. Tak jí začali říkat v Benešově, kde přišla na svět. Textilní panenku v oblečení inspirovaném lidovými kroji z různých oblastí středních Čech by však bylo možno oslovovat i „Jarko“ nebo „Slávko“. Možná poněkud nezdvořile, ale je to tak. Vždyť to v pondělí odpoledne slyšela důkladně zaplněná síň v Galerii Portheimka na pražském Smíchově: tahle figurka je inspirována hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO).