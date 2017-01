Mladé páry mají šanci žít pět let ve startovacích bytech

Mělník - Mladé páry, které jsou zatím bez zázemí, mají opět šanci získat na pár let bydlení ve startovacích bytech v mělnické ulici K Učilišti. Do konce ledna letošního roku mohou podávat žádosti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Martin Fojtík

Potvrdila to mluvčí radnice Helena Vavřinová. Podle předpokladů by se mělo uvolnit šest bytů k pronájmu. „Jde o startovací byty, určené k dočasnému bydlení, nejvýš na pět let. Pak je musí nájemníci opustit bez nároku na náhradu," připomněla.

Zájemci o bydlení ve startovacích bytech musí splnit několik podmínek. „Rok před podáním žádosti musí mít trvalý pobyt přímo v Mělníku," vysvětlila Helena Vavřinová a doplnila, že další nezbytnou podmínkou je založený a naplňovaný spořící produkt k zajištění bydlení po skončení pronájmu startovacího bytu.

Žádosti si mladí Mělničané mohou vyzvednout v úředních dnech mělnické radnice na oddělení správy majetku a investic u Jiřiny Pekařové.