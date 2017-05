Mladí redaktoři znovu pátrají po příbězích ze sousedství

Neratovice – Mladí budoucí řidiči zjistí, jaké reálně následky může mít vážná dopravní nehoda. Projekt v rámci prevence kriminality The Action New Generation přijíždí i do Neratovic. Představení pro mladé starší 14 let se bude promítat v úterý 30. května ve velkém sále Společenského domu. Za celé dopoledne uvidí žáci a studenti z mělnických a neratovických škol tři představení.