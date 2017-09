Dělníci brzy rozeberou most Josefa Straky

Mělník – Po komplikovaných uzavírkách nového mostu přijde na řadu další dopravní komplikace. V průběhu listopadu letošního roku bude uzavřen starý most Josefa Straky přes Labe. Přes zimu se na něm ovšem pracovat nebude, radnice proto očekává vzpouru zdejších obyvatel. Na vině je ovšem řádný postup, jakým musí generální oprava probíhat.

Most Josefa Straky v Mělníku, přezdívaný starý most.Foto: Deník/Petra Špitálská

Starý most přes Labe, který dostal před pěti lety název podle místního veslaře Josefa Straky, je už dlouho ve špatném technickém stavu. V posledních týdnech navíc prochází silnou zatěžkávací zkouškou. Kvůli rekonstrukci druhého místního mostu přes řeku, nového mostu na silnici první třídy číslo šestnáct, tudy totiž jezdí většina aut. Jakmile na podzim Ředitelství silnic a dálnic nový most otevře, zahájí město rekonstrukci právě Strakova mostu.

Původním záměrem vedení města bylo, že statik obhlédne stavbu, určí, které části je nutné vyměnit, ty se během zimy vyrobí a teprve potom se most uzavře pro veškerou dopravu a začne se s jeho rekonstrukcí. Podle slov místostarosty Milana Schweigstilla to ovšem takto není možné. „Statik nám to vysvětlil jasně. Most se musí uzavřít a rozebrat se jeho povrch, aby se mohl podívat dovnitř mostní konstrukce. Teprve potom bude schopen přesně určit, které kovové díly je potřeba nechat znovu vyrobit,“ řekl místostarosta Schweigstill.

Jakmile budou náhradní díly vyrobeny, práce na mostě okamžitě začnou.



Starý most pochází z osmdesátých let devatenáctého století, původní dřevěný most by ale na sklonku třicátých let minulého století nahrazen ocelovým. Jde o technickou památku, protože je prvním svařovaným mostem v Česku. Dlouho neměl žádný název, loni dostal jméno po veslaři Josefu Strakovi. Údajně je jediným mostem na světě, pojmenovaný po veslaři.

Místostarosta ovšem přislíbil, že se bude snažit o to, aby alespoň jeden z chodníků zůstal přes zimu v provozu. „Ale ani to nejsem schopen v tuto chvíli garantovat. Konečně rozhodnutí bude jen na statikovi, který musí nahlédnout do útrob mostu,“ uvedl Milan Schweigstill.



Na generální opravu Strakova mostu získal Mělník skoro neuvěřitelnou dotaci ve výši padesáti milionů korun. Mělník na náklady přispěje pouze podílem asi dva miliony korun. Jako jedno z mála měst v Česku totiž po složitých jednáních na ministerstvu dopravy a Státním fondu dopravní infrastruktury získalo takto vysokou dotaci. Město už před třemi lety nechalo město opravit spodní stavby starého mostu, tedy ledolamy a mostní pilíře. „Most ovšem stále čekal na rekonstrukci nosné ocelové konstrukce a vozovky. Vzhledem k rapidně se zhoršujícímu technickému stavu hrozilo, že si budeme muset vzít na nákladnou opravu půjčku,“ vysvětlil místostarosta.

Most je ve špatném technickém stavu. „Most je zařazený do páté skupiny na sedmibodové stupnici. Je tam spousta kovových příček, které jsou zkorodované, asi čtvrtinu z nich bude třeba vyměnit,“ popsal místostarosta. V rámci generální opravy čeká kompletní rekonstrukce nosnou ocelovou konstrukci mostu. Projekt zahrnuje i opravy vozovky a chodníků na obou stranách mostu, veřejného osvětlení a zábradlí.



Definitivní harmonogram prací ale také nutných uzavírek bude ovšem stanoven během několika následujících dnů.