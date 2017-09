Most je skoro hotov. Na řadu přijde nebezpečná křižovatka

Mělník – Nový most v Mělníku přes Labe na silnici číslo šestnáct je už sice průjezdný v obou směrech, ale stále na něj nesmějí vjíždět kamiony směrem od dálnice D8. Nařizují to dopravní značky. To už ovšem dávno nikdo nedodržuje. Kamiony jezdí celý den v obou směrech.

Šoféři nákladních aut zjistili, že dopravní značení nikdo nekontroluje.



„Kdybychom to museli objíždět přes Prahu nebo přes dálnici je to strašné zdržení a nikdo nám to nezaplatí,“ vysvětluje jeden z řidičů kamionu, kteří se nebojí porušit zákaz vjezdu. Dělníci s pracemi finišují a podle místostarosty města Milana Schweigstilla se v těchto dnech dodělávají už jen zábradlí a postranní části mostu. „Dopravní značení je stanoveno až do úplného konce stavby, proto nezmizí, dokud se na mostě bude pracovat,“ upozornil místostarosta. #clanek|3349707#



Rozsáhlá rekonstrukce nového mostu začala letos v polovině dubna. Jakmile bude nový most v průběhu října zcela opraven a stavba bude dokončena, přesunou se dělníci na křižovatku před most na brozáneckou stranu.



„Tam se bude stavět nová okružní křižovatka. Naštěstí je dostatečně široká a nemělo by docházet k žádným uzavírkám,“ uvedl místostarosta Milan Schweigstill s tím, že se bude nejdříve budovat jedna strana rondelu a teprve potom druhá, aby byla zaručena plynulost dopravy. Na nebezpečné křižovatce, kde se kříží silnice číslo šestnáct s komunikací vedenou od Cítova směrem na Dolní Beřkovice, došlo už k několika smrtelným nehodám. K poslední pak na začátku května, kde po srážce s nákladním autem zemřeli tři lidé.

Zároveň začnou i opravy starého mostu Josefa Straky, který čeká už jen na úplné otevření mostu nového. Ten je ve velmi špatném technickém stavu a na jeho opravu získalo město dotaci od krajského úřadu ve výši 50 milionů korun. Přes něj je právě teď vedena jedna z nejfrekventovanějších objízdných tras. Podle místostarosty Milana Schweigstilla už před třemi lety nechalo město opravit spodní stavby starého mostu, to znamená ledolamy a mostní pilíře. „Most ovšem stále dál čekal na rekonstrukci nosné ocelové konstrukce a vozovky. Vzhledem k rapidně se zhoršujícímu technickému stavu hrozilo, že si budeme muset vzít na nákladnou opravu půjčku," vysvětlil místostarosta. Zároveň potvrdil, že nakonec Mělník na náklady přispěje pouze částečně – konkrétně asi dvěma miliony korun. Jako jedno z mála měst v celé republice totiž po složitých jednáních získal od státu vysokou dotaci.

Autor: Barbora Walterová