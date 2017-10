Most Josefa Straky bude zavřený i pro chodce

Mělník – Most Josefa Straky v Mělníku bude zavřený už od začátku letošního listopadu. Je totiž ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo. Bezpečnostní opatření tam dokonce nepustí ani chodce.

Most Josefa Straky v Mělníku, přezdívaný starý most.Foto: Deník/Petra Špitálská

Majitelem mostu, známého mezi místními lidmi jako starý, je město. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla se radnice snažila dosáhnout zachování alespoň jednoho chodníku pro přechod mostu. „Vzhledem k technologiím, které na opravu mostu budou použity, to však není možné,“ potvrdil Schweigstill, že bezpečnostní technik požaduje úplnou uzavírku mostu.

Úplná uzavírka přinese komplikace především lidem bydlícím v nedalekých Brozánkách a Hoříně. Jediným spojením s Mělníkem se pro ně stane nový most, který už je po letní rekonstrukci opět v plném provozu.



Cesta přes Labe, která trvá po Strakově mostu pěšky pouhých pár minut, zabere chodcům přecházejícím vzdálenější nový most téměř hodinu.



Generální oprava mostu by měla trvat skoro rok, až do září nebo října příštího roku. Ocelové mostní konstrukce musí být z jedné čtvrtiny kompletně vyměněny.



„Na starém mostě se bude pracovat po celou dobu s výjimkou velkých mrazů. Většinu použitých technologií je možné provádět až do minus pěti stupňů Celsia,“ připomněl místostarosta.

Náklady na rekonstrukci se vyšplhají téměř na padesát milionů korun. Podle Schweigstilla na ně městu přispěje dotace, mělnickým podílem budou dva miliony korun.





Starý most přes Labe, který dostal před pěti lety název podle místního veslaře Josefa Straky, je už dlouho ve špatném technickém stavu. V posledních týdnech navíc procházel silnou zatěžkávací zkouškou. Kvůli rekonstrukci druhého mělnického mostu, takzvaného nového mostu na silnici první třídy číslo šestnáct, totiž přes Strakův most jezdila většina aut.



Původním záměrem bylo, že statik obhlédne stavbu a určí, které části je nutné vyměnit. Ty se během zimy vyrobí, a teprve pak se most zavře pro veškerou dopravu a začne rekonstrukce. Ukázalo se však, že to není možné.

„Statik nám to vysvětlil jasně. Most se musí zavřít a bude následovat rozebrání jeho povrchu, aby se mohl podívat dovnitř mostní konstrukce. Teprve potom bude schopen přesně určit, které kovové díly je potřeba nechat znovu vyrobit,“ připomněl místostarosta. Jakmile budou náhradní díly vyrobeny, práce na mostě se okamžitě rozeběhnou v plném rozsahu. „Nemělo by se stát, že by na mostě v zimě nikdo nepracoval,“ doplnil Schweigstill.

- Most Josefa Straky bude zcela uzavřen 1. listopadu 2017

- Znovu otevření se plánuje na září až říjen roku 2018

- Rekonstrukce vyjde na 50 milionů korun

- Město Mělník zaplatí ze svého 2 miliony korun