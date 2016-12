Mšenské rodinné centrum přijde o zázemí

Mšeno – Maminky s malými dětmi by se od příštího roku mohly scházet v základní škole.

Rodinné centrum Mšeno.Foto: Deník/Jiří Říha

Zdravotní středisko v mšenské Zahradní ulici už opustili lékaři i lékárníci, kteří se přestěhovali do svého nového sídla na náměstí Míru. Starou montovanou budovu z poloviny osmdesátých let minulého století čeká demolice. Vedle zdravotnického personálu tam ovšem dočasně sídlilo i místní rodinné centrum, které si nyní musí hledat jiné místo. Potvrdila to předsedkyně centra Eva Kratochvílová. S ostatními maminkami byla dlouho v nejistotě.

„Nemůžeme si dovolit prostory, kde bychom platily nájem. Jsme nevýdělečný spolek, který má příjem v podstatě jen z členských příspěvků, proto jsme byly moc rády, když nám město před časem umožnilo využívat prostory bývalé ordinace dětského lékaře," řekla šéfka rodinného centra.



Město maminkám jako náhradu prostor v bývalém středisku nabídlo místnost v městském domě v Boleslavské ulici. Ta je prý ale malá. „Potřebovaly bychom alespoň pětadvacet metrů čtverečních, abychom se tam s dětmi vešly," připomněla Eva Kratochvílová a dodala, že by se jim hodil ještě menší prostor k uskladnění věcí, které používají při svém tvoření.



Zatímco ještě nedávno měly maminky velké pochyby o budoucnosti rodinného centra, nyní to vypadá, že řešení našly. Vyšla jim totiž vstříc ředitelka místní základní školy Jiřina Trunková, která jim nabídla k využití bývalou třídu hudební výchovy ve čtvrtém patře.



„Máme tam jen uskladněné kostýmy, které můžeme přesunout. Domluvily jsme se, že se v lednu sejdeme, aby si maminky mohly prostory prohlédnout," přiblížila ředitelka školy.