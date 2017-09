Mšenu chybí malí pacienti, radnice za registraci nabízí vstup na koupaliště

Mšeno - Mšeno nabízí za přihlášku ke zdejšímu pediatrovi volný vstup na koupaliště na celý příští rok. Takový dárek dostanou všichni, kteří přihlásí svou ratolest do ordinace ve zdravotním středisku na náměstí Míru od začátku září až do konce května. Ordinace totiž eviduje málo dětských pacientů vzhledem k tomu, že Mšeno bylo téměř dva roky bez pediatra.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Aby se ordinace udržela v provozu, je nutné, aby přibrala víc pacientů. Téměř dva roky tu po odchodu lékaře Jana Němečka nefungovala dětská lékařská péče a tak byli místní obyvatelé nucení za svým lékařem dojíždět. Většina z nich tak už svého pediatra má.

Provoz zdejší ordinace po delší odmlce zajišťuje krajská Oblastní nemocnice Kolín. Podle starosty Mšena Martina Macha je kolínská nemocnice špičkové zařízení, které nevykazuje vysoké provozní ztráty.

„Znamená to tedy, že jakýkoli případný vážnější zdravotní problém, který je u malých pacientů diagnostikován, je následně dále vyšetřován a řešen v této nemocnici. To přináší garanci vysoké kvality péče ve všech oborech, které tato nemocnice zajišťuje a také okamžitý přístup k příslušným odborníkům. Vyskytlo se již několik případů, kdy tento komplexní přístup zajistil v krátkém čase okamžitou a úspěšnou léčbu vážných onemocnění,“ vysvětlil starosta. Dalším bonusem jsou pak pro zdejší pacienty návštěvy lékařů přímo v domácnostech. „Nemusím ani zmiňovat výhodu krátkého dojezdu z okolních obcí a absenci front v čekárně,“ uvedl Martin Mach.

Čtyři ordinace, ve Mšeně, Liběchově, Mělnickém Vtelně a Nebuželích opustil zhruba před dvěma lety dětský lékař Jan Němeček, který svou praxi vykonával dvaadvacet let. Marně se tehdy snažil sehnat za sebe náhradu. Stejně jako starostové, kteří po neúspěšném hledání nového lékaře pro děti a dorost na začátku loňského jara oslovili hejtmana Miloše Peteru. Ten už tehdy počítal s řešením prostřednictvím některé z krajských nemocnic.

Například do Mšena teď cestují lékaři z kolínské nemocnice přes osmdesát kilometrů. Z Mladé Boleslavi, kde se rovněž nachází krajská nemocnice, by cesta byla o dvě třetiny kratší, tam ale podle hejtmana středočeského kraje není dostatek pediatrů.

Dva roky trvalo, než byl provoz ordinace pro děti a dorost znovu spuštěn. Lidé tak se svými dětmi museli dojíždět do vzdálenějších oblastí. „Samozřejmě narážíme i na problémy, způsobené odlivem malých pacientů k jiným lékařům v době, kdy zde dětský lékař nebyl. V tuto chvíli jsou v mšenské ordinaci registrováno zhruba dvě stovky dětí, což nedostačuje k dlouhodobě ekonomicky udržitelnému provozu,“ tvrdí starosta Mšena s tím, že dalším problémem je i prozatímní neúspěšnost při pokusech získat pro tuto ordinaci smlouvu od zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. „Chceme proto požádat všechny rodiče, kteří mají děti přihlášené u této pojišťovny, aby je v průběhu září letošního roku přehlásili k jiné a poté přišli po Novém roce k registraci do naší ordinace,“ nabádá starosta s tím, že kdo by váhal až po konci září, stane se tak klientem nové pojišťovny od července příštího roku.



22 let působil ve Mšeně jako pediatr lékař Jan Němeček

Svou činnost ukončil na začátku roku 2015

Mšensko nemělo svého dětského lékaře rok a třičtvrtě

Od podzimu loňského roku se v ordinaci střídají lékaři z kolínské nemocnice

V současnosti ordinace eviduje asi 200 dětí, což je ekonomicky dlouhodobě neudržitelné proto mšenská radnice nabádá rodiče, aby své dítě přihlásili k praktickému lékaři na náměstí Míru ve Mšeně.