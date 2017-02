Myslivec: Letošní zima je ke zvěři velmi krutá

Mělník - Hokejový brankář Kamil Fiala začal s hokejem už v první třídě přímo tady na Mělníku. „Hned po několika trénincích mě to táhlo do brány. Po prvním zápase minihokeje jsem zjistil, že lapačka u mě patří do pravé ruky," přiznal čtyřiadvacetiletý gólman Junioru.