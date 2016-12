Na Mělnicku přibudou další obchodní centra

Mělnicko - Města se s investory chtějí dohodnout na dopravních výhodách.

Ve dvou největších městech na Mělnicku, Kralupech nad Vltavou a Mělníku, mají vyrůst nová nákupní centra. V Neratovicích shodný záměr brzdí spory o změnu územního plánu.



V Mělníku vyroste další nákupní centrum na bývalém řepném place, má jít o prodejnu Billa. Místní radní už schválili odbočovací pruhy z Pražské ulice k chystanému obchodnímu centru, kterým ale budou jezdit výhradně zásobující nákladní auta.



Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla jde o stavbu na soukromých pozemcích, město se snaží, aby to městu přineslo alespoň nějaké výhody. Mohlo by jít například o parkovací plochy, které by sloužily i lidem z blízkého sídliště.



V Kralupech nad Vltavou má vzniknout nový obchodní dům na pozemku bývalého lihovaru u vlakového nádraží, jde o záměr společnosti Kaufland. Potvrdil to místostarosta města Libor Lesák.



„Snažíme se s investorem dohodnout na takových opatřeních, aby se dále nezhoršovala dopravní situace v této části města," uvedl Libor Lesák. Zájem o stavbu nového centra v anketě investora projevila většina obyvatel staré části města.



Komerční centrum spolu s bytovými domy by mohlo vyrůst i na kraji Neratovic směrem na Kojetice. Musel by se ale změnit územní plán. Zastupitelé to v minulých letech už několikrát zamítli.



Letos na podzim podnikatel, jehož společnost vlastní pozemky, nabídl městu za změnu územního plánu bonusy, například parkoviště pro místní lidi. Mezi těmi se ale zvedla vlna nevole a podepisovali petici. Verdikt zatím nepadl.