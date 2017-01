Na modelářském letišti někdo trénoval smyky

Mělník - Bezohledný řidič členům RC klubu Mělník poničil letiště na Chloumku, o které se starají šest let.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Danuše Krčová

Zlost, stovky hodin zbytečné práce a omezení letošní sezony členům RC klubu Mělník způsobil neznámý řidič. Na jejich travnatém letišti na Chloumku, o které se už šest let pečlivě starají, řádil se svým autem jako smyslů zbavený.

Podle člena klubu leteckých modelářů Tomáše Živného na hřiště vandal vjel začátkem letošního roku, zrovna když napadl první sníh. „Možná jich bylo víc. Vyjezdili na letišti kruhy, které pak zapadly dalším sněhem. Zatím tak není úplně jasné, jak rozsáhlé poškození plochy je. Pokud budou koleje vyježděné do větší hloubky, budeme se muset smířit se sezonou bez pořádného trávníku," říká modelář, podle něhož je ale už nyní jasné, že se pneumatiky zakusovaly nejen do sněhu, ale i do půdy.

„Nejde ani o to, že tam někdo vjel, i když jde o soukromý pozemek, ale o to, že tam smykoval. Údržba letiště nám během sezony zabere opravdu dost času a stojí nemálo peněz. Každé jaro musíme plochu vybránovat, odstranit stařinu, uválcovat, dosít, hnojit a samozřejmě nejméně jednou za týden sekat," popisuje Tomáš Živný, podle něhož to vypadá, že největší poškození bude právě na startovací ploše, která musí být dokonale rovná. „Když s letadlem přistaneme do nějakého výmolu, hrozí jeho poškození. Vadí i díry od myší. Ceny letadel se přitom pohybují v řádech desítek tisíc korun."

Řidiči, který nerespektoval zákaz vjezdu na soukromý pozemek, nevadila ani závora. Prostě ji objel. „Dostal se tam mezerou mezi informační nástěnkou a plotem z kulatiny. Nezabránil mu ani rygol, který jsme tam udělali," líčí člen klubu.

Modeláři vandalismus na svém letišti policistům nehlásili. „Nemělo to cenu, protože jsme na místě nikoho nechytili. Nejde ani o to, aby nás lidé litovali, ale chceme veřejnost upozornit na to, jak se někteří lidé chovají. Ničeho si prostě neváží," doplňuje Tomáš Živný.