Na řidiče budou v Medonosích dál číhat radary

Medonosy - Mělničtí zastupitelé se rozhodli, že prodlouží smlouvu s obcí Medonosy o vyřizování pokut za rychlost.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Běčák

Pirátům silnic, kteří v Medonosích nesundávají nohu z plynu, bude ještě nejméně další dva roky znepříjemňovat život tamní úsekový radar. Obec má totiž za účelem vyřizování pokut uzavřenou smlouvu s Mělníkem, který ji prodloužil až do konce roku 2018. Shodli se na tom na svém posledním zasedání mělničtí zastupitelé.

Podle starosty města Ctirada Mikeše úsekové měření v Medonosích zásadně přispívá ke zlepšení dopravní situace v obci, jíž prochází silnice první třídy s číslem 9. „Za dobu, kdy úsekový radar funguje, tam došlo k významnému poklesu přestupků. Domníváme se proto, že je to správná cesta," konstatoval mělnický starosta. Jeho slova potvrdil i Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie Mělník, která přestupky zpracovává. „Když jsme v Medonosích začínali měřit, zaznamenali jsme denně v průměru tři sta přestupků, jejich počet přitom postupně klesl až o zhruba sedmdesát procent," připomněl ředitel strážníků.

Mělník si medonoský radar vzal pod patronát už na podzim roku 2015, kdy se v obci objevil. „Museli jsme kvůli tomu městkou policii posílit o jednoho pracovníka a o dva pracovníky jsme povýšili i odbor dopravních a správních agend, protože šlo o zásadní nárůst počtu přestupků," vysvětlil starosta Mikeš, podle něhož město zvýšené personální náklady hradí právě z výnosů pokut, které Mělníku z většiny zůstávají.

Jen malá část peněz z vybraných pokut zůstává Medonosům na úhradu nájmu za radar a jeho provozních nákladů. Starostka Medonos Jana Vlková uvedla, že obci o peníze od rychlých řidičů ani nejde. „Pro nás je nejdůležitější především bezpečnost, která se v naší obci opravdu výrazně zlepšila. Všimli si toho i sami občané, kteří si radar pochvalují," řekla starostka. Ta by stejné zařízení v budoucnu ráda viděla i v Chudolazích, které pod obec spadají.

O využití služeb mělnické městské policie přitom nemají zájem pouze Medonosy, ale i řada dalších obcí. „Zatím jsme v tomto ohledu opatrní, protože je v parlamentu stále novela zákona, která by mohla celý systém měření městskou policií změnit. Čekáme proto, jak to dopadne," poznamenal Ctirad Mikeš. Peníze z pokut za rychlou jízdu v Medonosích, které Mělníku zbudou po odečtení personálních nákladů, jdou do přebytku městského rozpočtu. „Tyto finance chceme směřovat zejména do kvality komunikací a bezpečnosti silničního provozu ve městě," doplnil starosta, který odhaduje, že v letošním roce výnosy z pokut překročí deset milionů korun.