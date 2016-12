Nákladní auta Mělník na starý most nepustí

Mělník – Zpráva Deníku, že mělnický nový most přes Labe čekají v příštím roce opravy, spustila na sociálních sítích vlnu ostrých námitek, že nákladní auta zničí starý most.

Most Josefa Straky v Mělníku, přezdívaný starý most.

Nákladní doprava však přes starý most, který nese už čtyři roky jméno místního veslaře Josefa Straky, jezdit nebude. Potvrdil to mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

„Strakův most zůstane v době oprav nového mostu pro nákladní dopravu zavřený, budou tam smět jezdit výhradně osobní auta," řekl místostarosta a doplnil, že nákladní auta povede objížďka přes mosty ve Štětí nebo Obříství.



Jde přitom o bezpečnost. Strakův most je totiž ve špatném stavu. I podle hodnocení. Milan Schweigstill připomněl, že je jeho stav na pátém stupni, což znamená právě špatný. Zbývají pak už jen dva stupně, šestý velmi špatný a sedmý havarijní.



Město, které je majitelem starého mostu, se bude na začátku příštího roku ucházet o dotaci na rekonstrukci.



Opravy nového mostu za třicet milionů korun, které budou provázet dopravní omezení, mají začít na jaře příštího roku. A do podzimu by měly být hotové. Zahrnují nové mostní závěry a povrchy vozovek i další zásahy nezbytné k provozu.



Podle ředitele pražského závodu Ředitelství silnic a dálnic Tomáše Grosse půjde o údržbové práce, později čeká most přes Labe ještě celková rekonstrukce.



„V současné době děláme průzkumy a prohlídky, které jednoznačně ukazují potřebu celkové rekonstrukce mělnického nového mostu. Následovat by mohla přibližně za pět let," uvedl Tomáš Gross.