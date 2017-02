Nebezpečná ptačí chřipka se rozšířila i na Mělnicko

Mělnicko - V kosteleckém chovu skolil virus osm z devatenácti ptáků v domácím chovu, ostatní museli být utraceni.

Ilustrační fotoFoto: HZS ÚK/Michal Hrdlička

Mezi chovateli drůbeže se šíří strach z nebezpečné ptačí chřipky, která se rozšířila už i na Mělnicko. Nákaze totiž o víkendu podlehl malochov drůbeže v Kostelci nad Labem. Opatrní jsou i chovatelé v sousedních okresech, kde se několik obcí nachází v takzvaném dozorovém pásmu. Do nymburského regionu zasahuje pásmo začínající u Lázní Toušeň, kde veterináři společně s hasiči museli na začátku ledna zahubit přes tisíc kusů ptactva. Na Mladoboleslavsko pak dosahuje pásmo dohledu od turnovského Kadeřavce, kde byl virus H5N8 rovněž potvrzen.



Podle ředitele středočeské veterinární správy Otty Vraného uhynulo v kosteleckém chovu na ptačí chřipku sedm z osmi slepic a jedna z jedenácti kachen. „Zbytek ptáků jsme museli utratit," konstatoval ředitel veterinární správy, podle něhož se ptačí chřipka nově objevila i v Hlásné Třebáni na Berounsku. Zhruba padesátihlavý chov tam veterináři utratili včera.



Veterinární správa stanovila v okruhu obou nových ohnisek tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo, které zahrnuje například i část katastru Malého Újezdu, Liblic nebo Kel.



Většina chovatelů přijala preventivní opatření, navrhovaná Českým svazem chovatelů. „Po dohodě se Státní veterinární správou jsme našim členům doporučili uzavření jejich chovů. A chovatelům, kteří vlastní obzvláště cenný chovný materiál, aby se přihlásili na krajské veterinární správě, která by mohla vydat výjimku z plošné likvidace chovů, pokud by se v jejich okolí nákaza objevila," přiblížil generální sekretář Českého svazu chovatelů David Rameš, která je zároveň jednatelem chovatelské organizace v Cítově.



Mezi chovatele, kteří mají svou drůbež raději zavřenou, patří Milan Hradec z Dobrovice na Mladoboleslavsku: „Já i syn jsme raději všechnu drůbež zavřeli, a to i husy a kachny, které jsou jinak venku."



Ještě přísnější opatření v poslední době přijali velcí chovatelé drůbeže. Potvrdil to Miroslav Fér, vedoucí kuřecí farmy XAVERgen v Lysé nad Labem, která má kapacitu sto třicet tisíc kuřat. Společnost je chová v šesti bezokenních halách se světelným režimem, které už mají za sebou několik kontrol veterinářů. Žádné závady ale neodhalili.



„Na farmě jsme omezili přístup lidí zvenku, všude máme nášlapové vany a při každém vstupu si převlékáme speciální obleky. Všechna auta, která do areálu jedou, dezinfikujeme," přiblížil přísná opatření Miroslav Fér a připomněl, že všichni zaměstnanci farmy mají navíc v pracovních podmínkách zásadu, že sami doma nesmí chovat žádnou drůbež.



Všechna kuřata, která jdou na porážku, jsou velmi přísně kontrolována a veterináři o ní vždy dopředu vědí.



„Před deseti lety byla situace podobná, včetně všech opatření. A proběhlo to v klidu. Nákaza je většinou prokázaná u migrujícího ptactva, které se mezi naše kuřata nemá šanci dostat," věří v úspěch karantény Miroslav Fér.



Většina chovatelů ve středních Čechách doufá, že se s příchodem lepšího počasí v předjaří nákaza vytratí. Ti, kteří pamatují případy z minulého výskytu ptačí chřipky, potvrzují, že se nemoc šířila především v chladných zimních dnech. A s příchodem jara to skončilo.

Generální sekretář Českého svazu chovatelů David Rameš:

V ohniscích nákaz se nesmí obchodovat ani s vejci

V době, kdy se šíří nákaza ptačí chřipkou, by chovatelé měli zamezit styku své drůbeže s volně žijícími ptáky. Toho mohou podle generálního sekretáře Českého svazu chovatelů Davida Rameše z Cítova na Mělnicku docílit jedině tak, že slepice, kachny, husy a další drůbež nechají zavřené v kurnících nebo krytých voliérách.

Jaká další preventivní opatření byste poradil chovatelům, aby co nejvíce omezili možnost nákazy svých zvířat?

Především by měla být přijata technická opatření spočívající v zamezení styku domácích ptáků s těmi volně žijícími. Drůbež by měla být nyní pod střechou, buď máme krytou voliéru, nebo je nyní provizorně přemístíme někam, kde střecha je. Nebo alespoň prostor, kde drůbež máme, zakryjeme plachtou.



Jak se nákaza přenáší?

Přenáší se nepřímo, zejména trusem nebo na povrchu zvířat obecně. Veškerý kontakt s jinými zvířaty je nutné omezit, protože přenašečem může být jakékoli zvíře, nákazu může zavléct do svého chovu i člověk, například na botách. Samozřejmostí musí být i ochrana skladovacích prostor krmiva. Pokud nám do nádob s krmivem budou létat vrabci, ochrana to rozhodně není.



Platí v současné době nějaký zákaz prodeje drůbeže, aby se nákaza dál nešířila?

Zákazy platí v ohniscích nákaz, kde se nesmí obchodovat ani s vejci. Celorepublikově obchod zakázán není, ale v nastalé situaci jsou jakékoliv transfery drůbeže ze strany jednotlivců velmi rizikové. Plošně byly zakázány veškeré trhy, burzy a výstavy, a to pro všechny pernatce, tedy nikoli jen pro drůbež.

Může ptačí chřipka ohrozit letošní výstavy drobného zvířectva?

Středočeská výstava v Lysé byla zrušena, ale v našem okolí proběhnou koncem února dvě výstavy, a to v Litoměřicích a v Kralupech nad Vltavou. Obě jsou s vyloučením pernatců. Vystaveni tam budou pouze králíci a další doplňkové nepernaté expozice. Jaká je prognóza dále, lze těžko předpovědět, ale jistý návod lze hledat v době před deseti lety. S nástupem jara by se situace měla uklidnit. Ze strany Státní veterinární správy by pak mělo dojít k povolení výstav, a to měsíc od posledního prokázaného výskytu nákazy. Doufám jen, že průběh nákazy u nás nebude tak fatální jako například v Maďarsku nebo Francii.



Myslíte si, že jsou opatření, která mají virus potlačit, dostatečná?

Jak bojovat s nákazou řeší příslušná legislativa. Pokud se má udělat něco více, to už je na nás, chovatelích, protože volně žijící ptáky nikdo z nás neovlivní. Nebo alespoň ne přímo. Zavlečení nákazy je do značné míry otázkou migrujícího ptactva. A to se kumuluje při vodních plochách. Asi by se dalo říci, že chovatelé nežijící v dosahu vodních ploch mají nižší riziko nákazy, než například ti žijící poblíž řeky. (jir)