Nechat si nalezené peníze? Může to skončit i vězením!

Odevzdat nebo si nechat pro sebe? Dilema nálezců peněženek a cenných věcí, které většina řeší tím druhým způsobem.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Takoví lidé si ale neuvědomují, že tím páchají trestný čin a v případě, že se to na ně „provalí", mohou jít dokonce až na rok do vězení.

Právě o tom totiž mluví paragraf 219, nazvaný výstižně Zatajení věci. „Ten, kdo si přisvojí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětí svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti," vysvětlila policejní mluvčí Petra Potočná.

Že však mezi námi žijí i poctiví nálezci, svědčí několik případů z poslední doby. Poslední se odehrál na Kladensku a jeho hlavními hrdiny byli tři středoškoláci Lukáš, Natálie a Dáša z dětského domova v Unhošti.

Společně našli při cestě do školy pět tisíc korun. Přestože je taková částka velkým lákadlem, trojice teenagerů neváhala a odevzdala nalezené peníze Jiřímu Beránkovi, řediteli domova, ve kterém dospívající děti žijí. „Je to pro mě velká radost, že se naše děti zachovaly, jak měly. Myslím si, že to pro ně muselo být velké pokušení, protože tolik peněz pohromadě běžně nevidí. Jsem rád, že se rozhodly správně a pro ostatní se stanou vzorem," zdůraznil Beránek.

Následně dodal, že děti kromě pochvaly v domově odmění nejspíše zvýšeným kapesným.

A jak se vlastně příběh s penězi odehrál? Za všechny z trojice sedmnáctiletých odpověděl Lukáš: „Šli jsme na autobus do školy a cestou míjeli bankomat. Kamarádka si všimla, že tam leží peníze, tak je vzala k sobě. Protože už by nám ale autobus ujel, nasedli jsme a odjeli do školy. Peníze jsme odevzdali našemu panu řediteli hned, jak jsme se vrátili do domova."

Díky tomu, že bankomat je vybavený kamerou, podařilo se dohledat a kontaktovat majitele peněz, kterému spadl kámen ze srdce. Že se s bankovkami ještě setká, už nedoufal.

POCTIVÍ LIDÉ

Nejen na Kladensku však žijí poctiví nálezci. V závěru ledna se nestíhala divit nymburská seniorka, která zvedla ze země peněženku v Tyršově ulici naproti sokolovně. Bylo v ní šest tisíc korun.

„Nechtěla jsem ji moc šacovat a odnesla jsem ji hned strážníkům. Nikdy předtím se mi nic podobného nepřihodilo. O tom, že bych si peníze nechala, jsem vůbec neuvažovala," řekla poctivá nálezkyně, která si nepřála uvést své jméno.

I v tomto případě našly peníze svého majitele. „Podle údajů v peněžence jsme kontaktovali majitelku, která si ještě téhož dne odpoledne peněženku na naší služebně vyzvedla," potvrdili strážníci.

Ani v Mladé Boleslavi nejsou lidé lhostejní. Jen za minulý rok přišlo několik poctivých občanů na služebnu strážníků či Policie ČR, aby zde odevzdali věc, kterou očividně někdo ztratil, a mohla by mu chybět. A nešlo pouze o, v uvozovkách tradiční klíče, mobily, případně peněženky.

MNOHDY JDE O TISÍCE

Jak uvedla mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková, jeden takový nálezce přišel v polovině loňského dubna na informace mladoboleslavského obchodního centra v Jičínské ulici.

„Všiml si, že někdo ztratil dámskou peněženku a odevzdal ji. Bohužel neznáme totožnost muže. Jakmile věc přinesl, zase odešel," vysvětlila Lucie Nováková.

Když pracovnice informací peněženku otevřela, nestačila se divit. Uvnitř byly kromě osobních dokladů, platebních, zákaznických a věrnostních karet, také peníze. „Šlo o poměrně vysokou částku, přesně o 81 734 korun," upozornila mluvčí policie.

VÝJIMKY EXISTUJÍ

Ne všude však takové pozitivní příklady z poslední doby mají. Na Mělnicku se podobnou událost dohledat nepodařilo. Přitom příležitosti vrátit nalezenou věc by byly.

Muž v Mělníku nedávno přišel o svůj velmi drahý mobilní telefon. „Pětadvacetiletý mladík si při nákupu v jednom z mělnických obchodů odložil při výběru zboží do regálu svůj mobilní telefon a zapomněl ho tam. Když se na místo po nějaké době vrátil, telefon už ale nenašel. Neznámý pachatel, který ho našel a ponechal si ho, způsobil majiteli škodu ve výši 16 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Markéta Johnová.

V případě dopadení by se právě tento případ dal kvalifikovat jako zatajení věci, za který by v krajním případě mohl majitel lehko nabytého telefonu až na rok do vězení.

Strážníci v regionu se ale shodují v tom, že čím dál častěji přicházejí na služebnu lidé s nalezenými věcmi, aby je vrátili.

Ne vždy jde samozřejmě o peněženky nadité penězi, ale například doklady, klíče od vozu nebo celé nákupní tašky s potravinami.

Městská policie má také na starosti ztráty a nálezy. Podle současného občanského zákoníku tady musí nalezené věci ponechat tři roky.

Následně, pokud se o ně majitel nepřihlásí, stávají se nalezené věci majetkem města, a to pak rozhoduje o jejich dalším osudu.