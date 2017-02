Nejstarší mělnická školka oslavila půl století

Mělník /FOTOGALERIE/ - Mateřská škola Zvoneček, která sídlí v Dukelské ulici uprostřed jednoho z mělnických sídlišť a odloučené pracoviště má také na Chloumku, je nejstarší školkou ve městě. Děti do ní chodí už víc než půl století.

„Naše školka byla poprvé otevřena 11. září 1961 jako provizorní podniková školka Elektrárny Mělník, tenkrát v bytě v činžovním domě ve Studentské ulici," připomíná současná ředitelka Ivana Hořejší, která je ve funkci od roku 2010, kdy vystřídala Zdenu Rýdlovou. Ta usedla do ředitelského křesla po Libuši Cibochové v roce 1985. Více ředitelek v čele školky nestálo. „V lednu roku 1967 byla dokončena stavba nové budovy školky v Dukelské ulici," vysvětluje Ivana Hořejší. Právě v té době se začala psát historie Zvonečku, tehdy známého ještě jako mateřská škola elektrárenská.

Až do konce osmdesátých let byl život ve školce do určité míry ovlivňován politikou, do budovy v Dukelské ulici mířily nejrůznější návštěvy a delegace, objevili se tam například i sovětští pedagogové.

Zvonečkem se mateřská škola stala až v roce 2006, jednotlivé třídy se rozdělily podle barev na červenou, žlutou, modrou a zelenou.

V současné chvíli je školka zapojena do mnoha projektů, například Celé Česko čte dětem, Bezvadná řeč nebo Malý šikula. Předškoláci se učí pracovat s interaktivní tabulí, zatímco v dílně berou do rukou pilníky, pilky a kladívka, s jejichž pomocí vyrábějí meče, lyže a další pomůcky pro výuku. „A k dispozici máme také vlastní keramickou pec," dodává Ivana Hořejší.

Při příležitosti oslav kulatého výročí připravilo vedení školky ve spolupráci s mělnickým regionálním muzeem speciální výstavu, na níž mohou návštěvníci vidět nejrůznější výtvarná dílka, pobavit se nad průpovídkami dětí i učitelek, které vešly do dějin školky, nebo si zavzpomínat nad starými fotografiemi a srovnat je se současnou podobou Zvonečku. Výstava bude ve vstupních prostorách muzea k vidění až do 5. března.