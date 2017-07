Nemocnice by braly víc zdravotních sester

Mělník - Nemocnice zatím zvládají, ale víc zdravotních sester by uvítaly. O obor ovšem není zájem a jejich dlouhodobý nedostatek nepomůže vyřešit ani chystané navýšení platu o 2 tisíce korun.

To potvrzuje i mluvčí mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice Hana Kopalová. „I když se od začátku roku podařilo nemocnici výrazně personálně stabilizovat, stále chybí lidí. Nepředpokládáme, že by zvýšení platů pomohlo situaci vyřešit, a to právě z důvodu velkého nedostatku lidí v oboru," sdělila mluvčí. Klaudiánova nemocnice přitom všem svým zaměstnancům nabízí mnoho benefitů.

Nemocnice Nymburk, která je pod křídly města a v posledních letech prochází modernizací, plní podle vyjádření tiskové mluvčí Pavlíny Stránské personální stavy podle předpisů, nicméně víc sester by uvítali na všech odděleních. Nemocnice však nepočítá s tím, že by se situace zvýšením platů sester zlepšila. „Obecně je sester nedostatek, plošné ekonomické pobídky nemají na zvyšování zájmu sester o práci v nemocnici výrazný vliv. Ve zlepšení můžeme jen doufat," říká Pavlína Stránská. Situaci by podle ní pomohlo zjednodušení vzdělávacího systému sester.

Městská nemocnice v Městci Králové je menší zdravotnické zařízení, kterém poskytuje akutní péči v základních oborech, vnitřním lékařství a chirurgii, včetně akutní intenzivní a resuscitační péče. V současné době je schopna zajistit provoz na všech odděleních bez omezení, ale uvítala by čerstvé absolventy zdravotnických škol. „Pociťujeme nedostatek přílivu absolventů," říká personalistka Petra Jiroutová. V souvislosti s připravovaným navýšením platů zdravotním sestrám zde dosud nezaznamenali zvýšený zájem o práci zdravotních sester ve směnném provozu. „Jedná se dle našeho názoru o jeden z kroků, který situaci může zlepšit. Zároveň by bylo třeba zlepšit a provázat činnost ministerských úřadů v rámci imigrace zdravotnického personálu ze zahraničí, a stejně tak nastavit adekvátní úpravu systému vzdělávání všech zdravotnických profesionálů," uvádí Petra Jiroutová.

A zdravotní sestry hledají i v mělnické nebo neratovické nemocnici, kde do svých řad rádi přivítají i čerstvé absolventky. U většiny nabízených volných pozic je pak nástup možný ihned, nebo dohodou. Nemocnice v Mělníku aktuálně hledá například všeobecnou sestru nebo sestru na oddělení neonatologie.

Malý zájem o zdravotnické a sociální obory potvrzuje i ředitelka Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické Mladá Boleslav Ladislava Ulrychová. Ani ona si nemyslí, že dvoutisícové navýšení platů přivede do zdravotnických škol a poté i do nemocnic víc lidí.

„Určitě to není špatný krok, ale není to dost. Ve zdravotnickém školství bylo za posledních minimálně deset let napácháno tolik chyb a přešlapů, že tento stav budeme ještě dlouho napravovat. O zdravotní školy je v posledních letech celkově malý zájem. Dnes mají mladí velký výběr na první pohled atraktivnějších studijních oborů a profesí," konstatuje ředitelka.

„Populace stárne, logicky tedy přibývá starých a chronicky nemocných lidí, kteří potřebují péči. Bude tedy potřeba i více zdravotních sester, ošetřovatelů a sociálních pracovníků, které naše škola také připravuje," upozorňuje Ulrychová. Ta si také myslí, že za nezájem může i to, že zanikla možnost vystudovat určitou specializaci ve zdravotnictví.

„Dřív existoval čtyřletý studijní obor dětská sestra, o který byl velký zájem. Bohužel zanikl, ale momentálně se opět uvažuje o jeho otevření. Bude to běh na dlouhou trať a musíme počítat s tím, že to může zabrat i několik let," povzdechla si ředitelka Ulrychová.