Neratovické mikrojesle vyrostou U Rybiček

Neratovice - Mikrojesle nabídnou čtyři místa pro děti od šesti měsíců věku.

Jesle, ilustrační fotoFoto: Deník

Už v květnu se mají v Neratovicích otevřít nové mikrojesle pro čtyři děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Provozovat je bude pražská obecně prospěšná společnost ProJesle – care & edu, která má mnohaleté zkušenosti s provozem jesliček i mateřských škol.

Ředitelka společnosti ProJesle Erika Hamplová uvedla, že nové mikrojesle budou umístěny v areálu neratovické školky U Rybiček v Kojetické ulici mezi Domem Kněžny Emmy a poliklinikou. „Objekt máme předjednaný, musíme ho zrekonstruovat. Otevírat bychom měli letos v květnu," potvrdila s tím, že v další fázi projektu proběhnou přípravné stavební a zařizovací práce, včetně vyjádření hygieniků a dalších dotčených orgánů.

Důvodem, proč se společnost přihlásila do výzvy ministerstva práce a sociálních věcí za podpory evropských fondů, je to, že ProJesle provozují mateřskou školu v nedalekých Měšicích. Ředitelka tedy dobře ví, že ve městě bude o tuto službu zájem. „Spousta rodičů našich dětí dojíždí z Neratovic přes Měšice za prací do Prahy. Navíc máme i několik zaměstnanců, kteří přímo v Neratovicích bydlí," vysvětlila Erika Hamplová.

Pražská společnost je jednou ze sedmapadesáti budoucích provozovatelů mikrojeslí z celého Česka, kteří v ministerské výzvě uspěli a díky tomu získali část ze 105 milionů, jež na projekt poskytl Evropský sociální fond.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové jsou mikrojesle kvalitní a finančně dostupnou službou pro rodiče nejmenších dětí. Náklady na jejich vybudování a provoz jsou přitom nižší než na zřízení klasické školky. „Jsou nastaveny tak, aby byly finančně dostupné a v provozu pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně," připomněla ministryně.

Mikrojesle, které se na sklonku jara v Neratovicích otevřou, budou mít maximální kapacitou čtyři děti. Je tedy pravděpodobné, že volná místa budou rychle obsazena.