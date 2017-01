Nevyčištěné komíny zaměstnávají hasiče

Mělnicko - Častou příčinou požárů v topné sezoně jsou zanesené komíny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Podcenění pravidelných kontrol a čištění komínů od sazí se může lehce vymstít. Své o tom vědí majitelé nemovitostí na Mělnicku, ke kterým v mrazivém počasí mířili hasiči s cisternami plnými vody. Nejde přitom o výjimečné případy.



K požárům sazí v komíně, které se často rozšíří do půdních i obytných prostor, hasiči vyjíždějí i několikrát za týden. A to především v době, kdy teploty sahají hluboko pod bod mrazu. Tehdy totiž lidé zanesené komíny nejvíce rozpalují.



Naposledy se s takovými případy museli vypořádat profesionální hasiči z Neratovic, které operační středisko poslalo do Lobkovic k požáru rekreační chatky. Podle velitele stanice Hasičského záchranného sboru v Mělníku Zbyňka Štajnce byl po příjezdu jednotky požár v plném rozsahu. „Uvnitř naštěstí nikdo nebyl. Bylo ovšem nezbytné vynést ven tlakové lahve s propan-butanem, které jednotka ochlazovala proudem vody," konstatoval šéf hasičům a dodal, že požár způsobil špatný komín.



Rozžhavený komín plný sazí byl také důvodem vzniku požáru buňky v neratovické ulici U Luk. Buňku uzpůsobenou k obývání se neratovickým hasičům, kterým přijeli na pomoc místní dobrovolní i spolanští hasiči, podařilo částečně zachránit. Plameny šlehaly v místě, kde prostupoval komín střechou. Hasiči museli část krytiny rozebrat, aby vyhledali a zlikvidovali všechna ohniska požáru.



A stejnou příčinu měl i požár v Hovorčovicích, kde profesionálové z Neratovic zasahovali společně s líbeznickými dobrovolnými hasiči. Majitel domu, v jehož komíně vzplanuly saze, naštěstí rychle vybral topeniště v kotli, čímž požár utlumil. „Jednotka na místě kominickým náčiním odstranila saze z komína, který už nehořel, prověřila ho termokamerou a majitele domu upozornila na nutnost nechat komín prohlédnout odborníkem," připomněl Zbyněk Štajnc.



Komíny plné sazí, které stojí za řadou zničených domů, nejsou podle kominíků ničím ojedinělým. Špatně vyčištěna je prý více než polovina všech komínů, v nichž lidé topí. Nejvíc komínů ve špatném stavu je podle kominíka a revizního technika Karla Dryáka v zapadlých vesničkách na Kokořínsku. „Když majitelům řeknu, že mají komín ve špatném stavu, ještě se na mě zlobí," uvedl kominík z Velkého Borku.



Zhruba polovina domácností v regionu si podle kominíků čistí komíny svépomocí. A jen část z nich si potom objednává kominíka, který komín prověří a vydá potvrzení o jeho stavu. Komín si sice lidé mohou vyčistit sami, a to alespoň třikrát do roka, jeho kontrolu by ovšem podle vládního nařízení měli přenechat odborné osobě.