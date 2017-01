Nový most přes Labe čeká na jaře rekonstrukce

Mělník - Dopravní omezení potrvají sedm měsíců. Na starý most pustí město pouze osobní auta a autobusy.

Nový most v Mělníku.Foto: Deník/Petra Špitálská

Také v letošním roce musí řidiči, kteří zamíří do Mělníka, počítat s několik měsíců trvajícími dopravními omezeními. Důvodem 'je zahájení stavebních prací na opravě takzvaného nového mostu přes Labe na silnici první třídy číslo 16.

Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kterým most patří a rekonstrukci budou platit, potvrdila, že stavební stroje na most vyjedou hned, jak to počasí dovolí. „Práce budou zahájeny přibližně na přelomu března a dubna, přesný termín závisí na ukončení zimy," připomněla s tím, že oprava potrvá zhruba sedm měsíců.

V současné době pokračuje podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla stanovení dopravně-inženýrských opatření, z nichž bude následně vycházet rozsah dopravních omezení.

Zásah do chodu města

„Lze očekávat, že půjde o opravdu velký zásah do chodu města. Pokud víme, po dobu rekonstrukce by v drtivé většině času měl být most průjezdný kyvadlově přes semafory. Nicméně několikrát v průběhu stavby bude most nutné na dva až tři dny pro automobilovou dopravu zcela uzavřít. Budeme to vždy včas avizovat," poznamenal místostarosta.

„Oprava mostu zahrnuje novou vozovku a výměnu všech čtyř dilatačních závěrů. K podstatnému omezení dopravy tedy určitě dojde," potvrdila také Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic.

Zatímco řidiči osobních aut budou moci po dobu, kdy bude nový most zavřený, jezdit přes starý most, řidiči nákladních automobilů mají smůlu. Město je na most nesoucí jméno veslaře Josefa Straky nepustí.

„Z hlediska technického stavu mostu není možné, aby přes něj jezdila nákladní vozidla. A to ani malá. Starý most takovou zátěž nesnese, výjimku dostanou pouze autobusy," připomněl Milan Schweigstill, podle něhož budou vjezdy na most Josefa Straky po dobu rekonstrukce nového mostu hlídat městští strážníci.