Přes mělnický nový most řidiči neprojedou

Mělník /FOTOGALERIE/ – V pátek ráno byl zcela uzavřen nový most přes Labe na silnici číslo 16 v Mělníku. Ředitelství silnic a dálnic na něm pokládá vrchní vrstvy asfaltu. Neprůjezdný zůstane i během celého víkendu.

Mluvčí mělnické radnice Helena Vavřinová potvrdila, že od pondělí pak bude most průjezdný v obou směrech ve zúženém profilu, protože se bude pracovat na krajích mostu. „Nákladní auta ve směru od dálnice budou mít zakázán vjezd až do ukončení veškerých prací na mostu,“ řekla mělnická mluvčí.



Všichni řidiči tak musejí využít jedinou cestu do Mělníka od Slaného přes starý most Josefa Straky. V pátek kolem poledne se tak tvořily dlouhé kolony především z centra města do ulice Legionářů. Opravy nového mostu by měly skončit už na podzim letošního roku.

Rozsáhlá rekonstrukce nového mostu začala letos v polovině dubna. Po dokončení oprav chce Ředitelství silnic a dálnic ještě přebudovat nebezpečnou křižovatku u mostu, kde se kříží silnice číslo 16 s cestou vedenou od Cítova směrem na Dolní Beřkovice, na kruhový objezd.



Jakmile práce skončí, bude na řadě most Josefa Straky, takzvaný starý, který je ve špatném technickém stavu a město na jeho opravu získalo dotaci od krajského úřadu ve výši 50 milionů korun. Přes něj je právě vedena jedna z nejfrekventovanějších objízdných tras.

Podle místostarosty Milana Schweigstilla už před třemi lety nechalo město opravit spodní stavby starého mostu, to znamená ledolamy a mostní pilíře.



„Most ovšem stále dál čekal na rekonstrukci nosné ocelové konstrukce a vozovky. Vzhledem k rapidně se zhoršujícímu technickému stavu hrozilo, že si budeme muset vzít na nákladnou opravu půjčku,“ vysvětlil místostarosta. Zároveň potvrdil, že nakonec Mělník na náklady přispěje pouze částečně – konkrétně asi dvěma miliony korun. Jako jedno z mála měst v republice totiž po složitých jednáních jak na ministerstvu dopravy, tak na Státním fondu dopravní infrastruktury získalo od státu vysokou dotaci.