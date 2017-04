Nový projekt připravuje budoucí řidiče na smrtelné nehody

Neratovice – Mladí budoucí řidiči zjistí, jaké reálně následky může mít vážná dopravní nehoda. Projekt v rámci prevence kriminality The Action New Generation přijíždí i do Neratovic. Představení pro mladé starší 14 let se bude promítat v úterý 30. května ve velkém sále Společenského domu. Za celé dopoledne uvidí žáci a studenti z mělnických a neratovických škol tři představení.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pech Karel

Miroslava Dobsová z prevence kriminality městské policie vysvětlila, že představení zprostředkovává emotivní zážitek dopadů dopravní nehody. „Nehovoří se o nabouraných vozidlech nebo pomačkaných blatnících. Zcela otevřeně mluvíme o trvalé invaliditě a mnohdy i o smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali nepochopitelně nezodpovědně," uvedla s tím, že představení nikoho nepoučuje, protože poučování lidí v této věkové kategorii se vždycky spolehlivě míjí účinkem. Nejde o klasickou preventivní přednášku a povídání s policisty. „The Action New Generation je divadelním představením, které napsal sám život, ale bohužel i smrt," tvrdí Dobsová. Moderátorem a DJem celé akce je Josef Melen. Nejdříve vše vypadá jako, že studenti přišli na jednu velkou párty, která je ale ve skutečnosti začátkem děje plného zvratů a nepřízní osudu. ČTĚTE TAKÉ: Opilá žena nabourala do stojícího vozu Divadelní hra, respektive koláž složená z moderní diskotékové hudby, video snímků s dynamickým střihem, výrazového tance a hlavně skutečných příběhů přednášených těmi, kteří je prožili. Studenti přijímali podle Dobsové původní projekt The Action velmi pozitivně. Téměř všichni oslovení mladí lidé si díky The Action podle svých slov více uvědomují nebezpečí dopravních nehod a důsledky nezodpovědného chování řidičů. „Navíc tři ze čtyř respondentů se domnívají, že The Action bude mít trvalý vliv na jejich chování jako účastníků silničního provozu," dodala Dobsová. Původní verzi divadelní hry s názvem The Action vidělo více než 205 tisíc studentů středních a žáků základních škol ve všech krajích České republiky. Novou verzi, The Action New Generation, navštívilo během listopadu a prosince loňského roku více než 15 tisíc diváků. Dvě představení mají na daný termín už vyčerpanou kapacitu. Do divadelní hry, která začíná v 10:45 se ale stále školy z Mělnicka mohou přihlásit. ČTĚTE TAKÉ: KRIMI MIX: V domě našli mrtvého muže

Autor: Barbora Walterová