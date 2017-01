Obchvat Kralup má začít růst už za dva roky

Kralupy – Na přípravě stavby propojky D8 a D7, která má několika obcím ulehčit od aut, se prý intenzivně pracuje.

Obchvat. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Obchvat Kralup nad Vltavou, o němž se začalo hovořit už na začátku devadesátých let minulého století, dostává jasnější obrysy. Pokud půjde vše podle plánu, s jeho stavbou by se mělo začít už za dva roky.



Potvrdila to Helena Frintová ze středočeského krajského úřadu, který má realizaci nákladného projektu na starosti. „V současné době odborníci do projektu zapracovávají náměty a připomínky dotčených orgánů a subjektů. A aktivně se řeší jak inženýrská činnost, tak i technické řešení obchvatu," konstatovala Helena Frintová.



Kralupský místostarosta Libor Lesák, který je s vývojem kolem očekávaného projektu zatím spokojen, uvedl, že na obou stranách břehu Vltavy pracují geologové.



„Provádějí průzkumy, které by měly odpovědět na to, jak s přípravou stavby pokračovat," připomněl místostarosta a dodal, že firma, která v tomto řízení zastupuje kraj, na příští pondělí svolala schůzku s vlastníky pozemků, s nimiž začne jednat o jejich výkupu. „Zatím jde především o první etapu obchvatu, která povede od Chvatěrub k Tursku. Její součástí jsou dva mosty, takže bude finančně i technicky nejnáročnější. Co se týče dalších dvou etap, které by měly navázat, tak u těch probíhá studie vlivu stavby na životní prostředí, takzvaná malá EIA," vysvětlil Libor Lesák.

Realizace všech tří etap obchvatu bude podle Heleny Frintové stát více než čtyři a půl milionu korun a finance na jeho realizaci má Středočeskému kraji poskytnout Státní fond dopravní infrastruktury.

Obchvat, který má propojit teplickou dálnici D8 s chomutovskou D7, má vedle Kralup nad Vltavou dopravně ulehčit i Chvatěrubům, Tursku, Velkým Přílepům, Horoměřicím, Černému Volu a dalším obcím ležícím na silnici II/240, jako jsou například Tuchoměřice.