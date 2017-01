Obec změnila název na Dolany nad Vltavou

Dolany nad Vltavou - Dospělí potřebují občanské a řidičské průkazy s novým názvem. Správní poplatky ale nehradí.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Dolany u Kralup nad Vltavou změnily na sklonku minulého roku svůj název. Dnes jsou to Dolany nad Vltavou.



Vesnic s názvem Dolany je v České republice šest, například v okresech Kladno, Náchod nebo Klatovy. Shodný název přitom nese ještě dalších skoro dvacet místních částí. Snadno tak může dojít k záměně.



Právě proto se zastupitelé Dolan, které se nacházejí asi pět kilometrů od Kralup nad Vltavou, loni shodli na doplnění názvu obce o přídomek nad Vltavou. Souhlasilo i ministerstvo vnitra.



Všichni dospělí ve vesnici, kde žije skoro osm set padesát lidí, si teď musí nechat změnit doklady. Správní poplatek ale nehradí. „Úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce jsou podle zákona osvobozeny od správních poplatků," vysvětlil občanům starosta Josef Dobš.



K výměně občanského průkazu lidé nepotřebují fotografii, k novému řidičskému průkazu je ale nezbytný průkazový snímek.

Doklady si lidé z vesnice s novým názvem musí vyměnit na pověřeném městském úřadě v blízkých Kralupech nad Vltavou. „Jsou tam připraveni na postupnou výměnu občanských průkazů až do konce března," připomněl starosta na webu obce.



Většině lidí přitom končí platnost občanky právě letos, neboť si museli nové nechat udělat už před deseti lety, kdy jejich obec přecházela z Prahy-západ do okresu Mělník.



Na rozdíl od občanů musí podnikatelé nést všechny náklady spojené v novým názvem obce sami, zaplatí tak například razítka nebo vizitky. Rovněž by měli nahlásit změny v evidencích, které nejsou propojeny se základními registry.