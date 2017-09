Obrazem: Děti vstoupily do školy čar a kouzel

Mělnicko /FOTOGALERIE/ - Prvňáčky, kteří včera ráno nastoupili do základní školy v Lužci nad Vltavou, čekalo netradiční přivítání. Na začátek jim předvedli své vystoupení tanečníci ze zdejšího kroužku. Do budovy školy je pak odvedly dvě čarodějnice.

Prvňáčky, kteří nastoupili do základní školy v Lužci nad Vltavou, čekalo netradiční přivítání.Foto: Deník / Walterová Barbora

Děti musely projít branou do nového života, pokud nad jejich hlavou zazvonil zvoneček, byly přijaty do první třídy. Všem osmadvaceti dětem naštěstí zvoneček zazvonil a přijal je do první třídy stejně jako moudrý klobouk ve škole čar a kouzel v Bradavicích ze známé knihy Harryho Pottera. Ve třídě je pak přivítal starosta Lužce Patrik Rollo spolu s ředitelkou Pavlou Kopelukovou. Nakonec děti uviděly i svou novou paní učitelku Janu Vaňkovou, tentokrát bez převleku čarodějnice.