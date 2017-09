OBRAZEM: Parádní den mezi letadly

Slaný – Nezvládli to. Fotbalová Libiš zajížděla k dalšímu zápasu v krajském přeboru do Slaného, kde chtěla navázat na poslední pohotové vítězství s Poříčany. To se však Šenkeříkovi a spol. nepovedlo. Sokol na Kladensku nevstřelil ani jeden gól, prohrál 3:0. A to i přesto, že vyjma dvaceti prvních minut hrál celou dobu v přesilovce. „Máme vydřenou výhru nad nejlepším týmem přeboru,“ netajil spokojenost Milan Šúr, vedoucí Slaného.