OBRAZEM: V kulturním domě zazněly mimořádné příběhy

Mělník - Velký sál Masarykova kulturního domu se zaplnil studenty středních škol. Strážníci je pozvali na velmi zajímavou besedu s názvem Mělničáci, pojďme si pomáhat.

Na pódiu zasedli studenti Lukáš, Erika, Natálie, Valerie, Karolína a Adéla. Své příběhy přišli představit Mirek (46 let), kterému museli před 22 lety amputovat nohu poté, co ho srazil opilý a zfetovaný řidič, který z místa nehody ujel. Petra (25 let), která se narodila s nemocí motýlích křídel. Michal (27 let), drogově závislý muž, který se dostal i do vězení. Mirka, jejíž maminka trpí Alzheimerovou nemocí a nyní žije v Centru seniorů Mělník. Daniel (40 let), muž s patologickou sexuální agresivitou.

Studenti už před akcí mohli poslat své dotazy. Akci moderoval Petr Limprecht z Městské policie Mělník a Martin Medek z organizace Mělník debatuje. V mnoha podobenstvích během celého dopoledne zaznělo, že pomoc znamená nenechat toho druhého ve štychu, že je důležité nebát se pomoci a hlavně si neříkat, že pomůže někdo jiný.