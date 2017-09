Poklidná technoparty: policisté hlídkovali opodál, zásah nebyl třeba

Uhy /FOTOGALERIE, VIDEO, REPORTÁŽ/ – Na poklidné technoparty pod starou benzínkou v Uhách se sešly desítky technařů, kteří se loučili s prázdninami. I když obec s původním pořádáním akce nesouhlasila, nikdo si nestěžoval na hluk ani nepořádek.

Pořadatel Vítězslav Hojsák uspořádal technoparty na tomto místě už po druhé. „Poprvé to bylo před třemi lety a taky byl klid. Policisté nás občas z kopce zkontrolují, ale jinak tady zatím nebyli. My jen pijeme a bavíme se. Drogy tady nefrčí,“ přiznal Hojsák.

Na travnatém plácku pod kopcem u rozlehlého pole za rychlostní silnicí směrem z Mělníka na Slaný se v pátek večer sešla snad stovka milovníků elektronické muziky. V sobotu v podvečer už jich zbyla jen hrstka. „Jo, včera tu bylo docela dost lidí, doufáme, že se dnes večer ještě vrátí,“ svěřil se pořadatel a opravdu netrvalo dlouho a začali najíždět další tanečníci techna. Večer už bylo zase téměř plno.

V okolí se neválely žádné pytle s odpadky ani nepořádek. Všechny kelímky a obaly byly způsobně v pytlích na odpadky a naskládané na jedné hromadě. „Chceme, aby si každý, kdo odjíždí, po sobě uklidil. Jen pár lidí tu po sobě nechalo nepořádek, ale to jsme hned uklidili sami,“ říká další z pořadatelů, kteří obsluhovali za provizorním barem. Návštěvníky neodradily ani přemrštěné ceny u výčepního pultu. Pivo stálo třicet korun, kola s rumem byla za čtyřicet korun a vodka s džusem za padesát.

Policisté sice seděli v autě opodál jako strážci zákona, ale zasahovat nebylo potřeba ani jednou. Občas technaře zkontrolovali z vršku kopce od staré benzínky, ale řešit rušení pořádku nebylo nutné ani v pátek, ani v sobotu večer. Včerejší den už byl jen ve znamení úklidu a nabírání sil na cestu domů, i když i u toho stále hrála technařská hudba.

Ani obyvatele v Uhách, Chržíně, Sazené nebo Nové Vsi, kam se hudba kvůli otevřenému koridoru nese nejvíce, si nestěžovali. „Přes den to sem není slyšet vůbec, v noci jsme něco slyšeli, ale nebylo to rozhodně tak, že bychom nemohli spát,“ uvedla maminka se dvěma malými dětmi v Chržíně. Podle slibů pořadatele měla být každý večer hudba ve 22 hodin ztlumená, aby nikoho neobtěžovala. Hrálo se sice celou noc, ale původní sliby byly skutečně dodrženy.

Našli se ovšem i lidé, kteří byli rázně proti pořádání takových akcí. „Nepřipadá mi to normální, vždyť to není ani hudba a bůh ví, co všechno tam dělají,“ stěžoval si jeden starší muž ze Sazené.

Podle středočeské policejní mluvčí Martiny Tejfarové byla technoparty skutečně poklidná. „Všechno proběhlo v pořádku, účastníci se neprovinili proti rušení veřejného pořádku. Nebylo třeba, aby policie do průběhu nějak zasahovala,“ uvedla mluvčí.